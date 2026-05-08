Spiegel: Кремль отозвал аккредитации иностранных СМИ на Парад Победы в Москве

Кремль отозвал у корреспондентов иностранных СМИ аккредитации, ранее выданные для работы на Параде Победы в Москве 9 мая. Об этом пишет Spiegel.

Издание указывает, что об аннулировании аккредитации редакции сообщили по телефону. По данным Spiegel, также отозваны аккредитации у журналистов немецких ARD и ZDF, корреспондента Sky, сотрудников французского агентства AFP, итальянской телекомпании Rai и японской NHK.

Представитель Кремля сообщил Spiegel, что «в связи со сложившейся ситуацией формат освещения парада был изменен». «Поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, не будут допущены», — приводится цитата. В других оставшихся без аккредитации изданиях передали такие слова представителя Кремля: «Допуск разрешен только российским СМИ». Это первый случай для праздничных мероприятий в Москве 9 мая, когда зарубежные СМИ сначала получили аккредитацию от Кремля, а затем она была отозвана, указывает Spiegel.

Российские власти информацию об отсутствии зарубежной прессы на параде не комментировали. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новых изменений по формату проведения парада не было — он состоится, но, как и было объявлено ранее, без военной техники. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В Москве ждут семь иностранных делегаций.