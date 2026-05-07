Кремль заявил об отсутствии изменений в формате Парада Победы в Москве

Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что никаких изменений по формату проведения парада в честь Дня Победы 9 мая на Красной площади нет.

«Что касается формата проведения парада, то на этот счет было достаточно детальное сообщение Министерства обороны две недели назад. С тех пор ничего не изменилось»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

На уточняющий вопрос о том, принимаются ли дополнительные меры по обеспечению безопасности президента, господин Песков ответил утвердительно. «Безусловно»,— заверил пресс-секретарь.

Минобороны России 4 мая сообщило, что по решению Владимира Путина на 8–9 мая объявлено перемирие с Украиной. Если армия Украины попытается сорвать Парад Победы на Красной площади, по центру Киева нанесут ракетный удар, предупредили в Минобороны. Перемирие объявлено в одностороннем порядке.