В Ростове составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне

По результатам опроса, самым любимым фильмом о Великой Отечественной войне среди жителей Ростова-на-Дону стал «В бой идут одни старики» Леонида Быкова, который набрал 15% голосов. На втором месте оказался фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (12%), а третье место заняла картина Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (10%). Рейтинг лучших фильмов о войне составлен на основе исследования сервисов SuperJob и КИОН.

Два фильма получили по 4% голосов: военная драма «Иди и смотри» Элема Климова и фильм «Офицеры» Владимира Рогового. Киноэпопея «Семнадцать мгновений весны» и «Освобождение» набрали по 2%.

По 1% респондентов назвали в числе своих любимых следующие фильмы: «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».

4% опрошенных полагают, что существует множество хороших фильмов о войне, и выделить среди них один невозможно. Ещё 3% признались, что не смотрят военные фильмы.

Среди женщин безусловным лидером является фильм «А зори здесь тихие». Также среди горожанок популярным выбором стал фильм «Офицеры». В то же время мужчины чаще выбирают «Они сражались за Родину», «Освобождение» и «Иди и смотри».

За год, с 27 апреля 2025 по 27 апреля 2026, по информации аналитиков онлайн-кинотеатра «КИОН», наибольший интерес зрителей привлекли несколько фильмов. Среди них военные драмы «Солдатская мать» с участием Анны Каменковой и Евгения Ширикова, «Молодая гвардия» с Никитой Тезиным и Юрой Борисовым. Также стоит отметить культовый телесериал «Семнадцать мгновений весны», в котором снялся Вячеслав Тихонов, и исторический военный детектив «Враг у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским. Завершает этот список документальный военный фильм «Победа», посвященный ключевым сражениям.

Наталья Белоштейн