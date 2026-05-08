В Таганроге 8 мая ввели свободное посещение школ и детсадов

Власти Таганрога ввели режим свободного посещения для воспитанников детских садов и учащихся школ 8 мая. Об этом сообщила Светлана Камбулова.

По словам главы города, дошкольные учреждения, школы и организации дополнительного образования будут работать в штатном режиме. Руководители и педагоги останутся на рабочих местах.

При этом для детей и учащихся вводится свободный режим посещения. Как уточнила Светлана Камбулова, учителя школ, лицеев и гимназий будут размещать учебные материалы и домашние задания в электронных журналах и мессенджере Max.

Решение принято после ночной воздушной атаки на Ростовскую область. Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе работы систем ПВО беспилотники и ракеты были уничтожены над Таганрогом и Азовским районом.

По данным областных властей, в результате падения обломков БПЛА повреждения получили объекты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Мясниковском районе. В ряде случаев были повреждены частные дома, а также произошли возгорания административного и складского зданий. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Валерий Климов