Цена нефти Brent выросла выше $101 за баррель после атак США в Иране

Цены на нефть растут в пятницу после нового обострения между США и Ираном. Тегеран в ночь на 8 мая обвинил американские силы в нескольких атаках вопреки заключенному перемирию. В Вашингтоне подтвердили удар по иранскому порту Кешм. Президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут новые удары, если Иран не пойдет на мирную сделку.

К 9:03 мск июльский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE подорожал до $101,12 за баррель. В четверг нефть этой марки торговалась ниже $98.

Июньские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX дорожали к этому моменту до $95,35 за баррель. В предыдущую сессию контракт подешевел до $94,81.