Стоимость нефти Brent опустилась ниже $98 за баррель

Нефть Brent с поставкой в июле торгуется на уровне $97,7 за баррель, цена опустилась на 3,52%. Это данные торговой биржи ICE по состоянию на 16:10 мск. Нефть марки WTI, согласно NYMEX, снизилась на 3,54% и торгуется на отметке $91,71.

Цены на нефть снижаются третий день подряд. Вчера Brent и WTI торговались на отметках выше $100.

С падением стоимости связывают заявление президента США Дональда Трампа о возможном перемирии с Ираном в ближайшее время. Как писало Reuters, вероятность мирного договора между США и Ираном внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков через Ормузский пролив.