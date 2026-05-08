Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае отказа от сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут новые удары по Ирану, если страна не пойдет на сделку. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, комментируя недавнее столкновение в Ормузском проливе.

«Точно так же, как мы выбили их снова сегодня, мы выбьем их намного сильнее и гораздо более жестоко в будущем, если они не подпишут свою сделку»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Так американский президент отреагировал на обвинение КСИР в нарушении перемирия после атаки на иранский танкер в районе порта Джаск, а также появление американских эсминцев в Ормузском проливе. По словам Дональда Трампа, эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason присоединятся к военно-морской блокаде Ирана.

Вечером 6 мая американский президент заявил, что рассчитывает договориться с Ираном о подписании мирного меморандума в течение недели. Господин Трамп рассчитывает на дипломатический прорыв до до завершения своего визита в Китай 14–15 мая, сообщают американские чиновники.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран ждет сделка быстрого приготовления».