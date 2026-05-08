Мэрия Ярославля войдет в состав учредителей АНО для создания спортобъектов

Мэрия Ярославля планирует войти в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий», которая займется созданием в том числе новых спортивных объектов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения, внесенного в муниципалитет.

Документ разрешит мэрии быть соучредителем АНО, если в состав ее учредителей входят Российская Федерация, Ярославская область или хозяйственные общества, 100% акций которых принадлежат Российской Федерации.

«Проект направлен на реализацию намерений, достигнутых городом и Ярославской областью, о вхождении в состав учредителей автономной некоммерческой организации "Центр социально-экономического развития территорий" в целях реализации ПАО "Банк ПСБ", являющимся ее учредителем, социально значимых проектов на территории города, в том числе создания новых спортивных объектов»,— указано в пояснительной записке.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ПСБ запустил всероссийский архитектурный конкурс эскизных предложений по реконструкции стадиона «Шинник» в Ярославле с общественно-деловым пространством и иной спортивной инфраструктурой.