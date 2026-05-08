Ночью в Сочи объявляли угрозу атаки беспилотников

В ночь с 7 на 8 мая на территории Сочи объявляли угрозу атаки БПЛА, об этом сообщал мэр Андрей Прошунин. В настоящее время режим снят.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза атаки беспилотников в Сочи была введена в 03:55 8 мая, ее отменили спустя полчаса. Андрей Прошунин заявил, что опасность для жителей и гостей курорта отсутствует.

В случае обнаружения подозрительных объектов граждан призвали обращаться в 112. Рядом с возможными обломками БПЛА запрещается пользоваться мобильными телефонами, к потенциально опасным объектам нельзя подходить близко.

София Моисеенко

