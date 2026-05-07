В Краснодаре прошло шествие с трофеем FONBET Кубок России

В Краснодаре состоялось шествие с трофеем FONBET Кубок России, приуроченное к ответному матчу финала «Пути РПЛ», в котором вечером 7 мая ФК «Краснодар» примет ФК «Динамо Москва». После первой встречи в Москве на «ВТБ Арене» 8 апреля соперники сохранили равенство — 0:0.

Кубок был представлен в парке «Краснодар» и перемещался по нескольким площадкам, включая амфитеатр, водный лабиринт и японский сад. На фоне экспозиции трофея заметное внимание публики привлекли бывшие футболисты, участвовавшие в акции в качестве амбассадоров спонсора турнира.

Наибольший интерес у посетителей вызвал экс-нападающий Ари, выступавший за клуб с 2013 по 2021 год. Горожане, в том числе дети, активно фотографировались с ним и участвовали в импровизированной игре. Среди участников мероприятия также был бывший защитник Владимир Гранат, которого узнавали болельщики «Динамо».

Победитель предстоящего матча в Краснодаре выйдет в суперфинал турнира, где 24 мая на стадионе «Лужники» встретится с уже определившимся финалистом — ФК «Спартак Москва», обыгравшим в финале «Пути регионов» ПФК «ЦСКА Москва» со счетом 1:0.

