В Краснодаре на параде 9 мая организуют места для зрителей на трех улицах

В Краснодаре торжественное прохождение войск, посвященное Дню Победы, начнется 9 мая в 10:00. Городские власти рассказали о порядке доступа зрителей на Главную городскую площадь и организации просмотра мероприятия.

Зрительские места будут размещены с трех сторон площади: на улице Красной вдоль ограждения городской клинической больницы №1, на улице имени Буденного — на участке от Красной до Красноармейской, а также на ступенях театра драмы имени Горького на улице Красноармейской.

Вход на территорию зрительских секторов организуют через четыре контрольно-пропускных пункта — на пересечениях улиц Красной и Длинной, Красной и Кузнечной, Буденного и Коммунаров, а также Кузнечной и Красноармейской.

На всех КПП будут установлены стационарные металлодетекторы, досмотр посетителей является обязательным. Жителям рекомендовано прибывать заранее: входы откроются с 8:00.

В целях обеспечения безопасности на территорию проведения мероприятия запрещено проносить оружие, колющие и режущие предметы, пиротехнику, аэрозольные баллончики, любые жидкости, включая воду и парфюмерию, продукты питания, пауэрбанки, вейпы, а также крупногабаритные сумки и рюкзаки. Разрешены только вещи размером до 55х40х25 см. Исключение сделано для лекарств при наличии медицинской справки и антисептических салфеток.

Вячеслав Рыжков