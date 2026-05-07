Летние лагеря на Ставрополье готовятся принять более 90 тысяч детей

В Ставропольском крае этим летом будут работать 20 загородных детских лагерей, 625 лагерей дневного пребывания, шесть санаторных и пять палаточных лагерей, сообщил в своем канале в Max губернатор Владимир Владимиров.

«Планируем охватить отдыхом и оздоровлением более 90 тыс. школьников. Поручил краевому Минобру совместно с местными администрациями до 20 мая проверить подготовку всех детских лагерей к открытию. Особое внимание обратить на безопасность. Загородные лагеря необходимо обеспечить круглосуточной охраной. Все объекты детского отдыха должны быть оборудованы ограждениями по периметру, видеонаблюдением и современными системами противопожарной безопасности. Лагеря с собственными водоемами необходимо обеспечить подготовленными спасателями, а сами водоемы проверить на безопасность»,— отметил господин Владимиров.

Как уточняется в сообщении, все педагоги и вожатые должны пройти профессиональную подготовку.

Наталья Шинкарева