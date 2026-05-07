Инвестиции в виноградарство Ставрополья составят 2,5 млрд рублей

Инвестиционные проекты в сфере виноградарства принесут экономике Ставропольского края порядка 2,5 млрд руб. Об этом заявил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

По итогам 2025 года отрасль виноградарства и виноделия, по словам министра, продемонстрировала наиболее заметные результаты по сравнению с предыдущим годом. Площади виноградных насаждений увеличились на 3,5 тыс. га, достигнув 5,1 тыс. га. Регион входит в топ-5 субъектов России по этому показателю.

Сумма налоговых вычетов на виноград, использованный для производства алкогольной продукции, достигла рекордного значения в 1,3 млрд руб. Этот показатель вдвое превышает результат 2024 года и в пять раз — уровень 2020 года. Сейчас в винодельческой отрасли реализуются три инвестиционных проекта общей стоимостью 2,4 млрд руб. Они осуществляются в Левокумском, Нефтекумском и Изобильненском округах. За год вдвое увеличилось количество производителей вин с защищенным географическим указанием, а число крестьянских (фермерских) хозяйств, выпускающих продукцию из собственного винограда, выросло на 20%.

Для продвижения местных виноделов на уровне правительства Ставрополья утвержден план. Его реализация позволила региону войти в число шести лучших субъектов России по продвижению отечественных вин в торговле, сегменте HoReCa и организации тематических мероприятий.

«Работа с производителями не останавливается. Видим интерес к развитию отрасли. Этому способствуют климатические условия края и инвестиционная привлекательность. Продолжим поддерживать инициаторов в этом направлении», — написал Антон Доронин.

Константин Соловьев