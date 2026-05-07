Власти приняли решение о проведении парада 9 мая в Новороссийске

Власти Краснодарского края приняли решение о проведении парада Победы в Новороссийске и Краснодаре, об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По словам главы Кубани, решение о проведении парада поддержали правоохранительные органы. Вениамин Кондратьев отметил, что организация праздничных мероприятий в нынешних условиях является высокой ответственностью. Для обеспечения безопасности примут все необходимые меры.

«Мы живем в непростое время ежедневной беспилотной опасности и угроз с воздуха, но благодаря профессионализму наших военных и правоохранителей — мы справляемся»,— заявил глава Краснодарского края.

