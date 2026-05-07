Песков: Кремль не планирует меры поддержки бизнеса в условиях отключения связи

Меры поддержки бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Петербурге российскими властями пока не обсуждаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается,— сказал господин Песков на брифинге.— Вы знаете, что меры принимаются в рамках действующего законодательства, они необходимы для безопасности граждан, это приоритет. Сравнительно недавно глава государства обращал внимание на информирование населения и обеспечения функционирования систем...»

Сегодня Минцифры предупредило, что 9 мая в Москве в целях безопасности будет полностью отключен мобильный интернет, также абоненты не смогут отправлять СМС. 7 и 8 мая ограничений не планируется, однако их могут ввести при необходимости. Стационарный интернет должен работать.

В начале марта москвичи впервые в этом году столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Бизнес сообщал о многомиллиардных убытках. В этом месяце масштабные ограничения в работе интернета вводились 5 мая — были недоступны многие городские сервисы, а также сайты в том числе из «белого списка».

