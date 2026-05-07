Минцифры: в Москве 9 мая отключат мобильный интернет и СМС

В День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету, сообщили в Минцифры. Согласно заявлению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого белого списка. Также не будут отправляться СМС-сообщения.

«9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к "белому списку" сайтов — и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены»,— указано в сообщении на сайте министерства.

Чиновники заверили, что «домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений».

Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщило «об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве» в эти дни. Однако «в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения».

В этом месяце москвичи впервые столкнулись с масштабными ограничениями в работе интернета 5 мая — горожане не могли воспользоваться многими сервисами и даже посетить сайты из «белого списка». Крупнейшие операторы еще накануне начали предупреждать клиентов о возможных отключениях с 5 по 9 число.

