Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посетить военный парад в Москве 9 мая. При этом он возложит цветы на могилу Неизвестного Солдата возле Кремля и встретится с Владимиром Путиным.

«Я возложу цветы на могилу Неизвестного Солдата Красной армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с президентом Путиным»,— сказал господин Фицо (цитата по SME).

Как добавил премьер Словакии, на заседании Европейского политического сообщества никто из руководителей стран Европы не задавал ему вопросов о поездке в Россию. Роберт Фицо уверен, что всем известно о наличии у него «неопровержимых доводов».

В прошлом году президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Словакии в этот день.