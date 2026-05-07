На Дону провели 42 рейда по выявлению незаконной перевозки сельхозживотных

Россельхознадзор в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях и Калмыкии совместно с ГИБДД с начала года провел 99 рейдов, в ходе которых пресекли незаконное перемещение почти тысячи голов сельскохозяйственных животных и 480 голов птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В пресс-службе Россельхознадзора «Ъ-Ростов» сообщили, что на территории Ростовской области с начала года организовали 42 рейда, в ходе которых выявлено 28 нарушений. Самым распространенным нарушением, зафиксированным сотрудниками, стало перемещение скота без ветеринарных документов. В качестве примера в ведомстве привели рейд на территории Ремонтненского района: сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство, перевозившее 12 голов крупного рогатого скота без соответствующих бумаг.

Всем владельцам животных выдали требования о постановке скота на карантин и проведении обязательных профилактических мероприятий. Информацию направляют в государственные ветеринарные службы. Кроме того, нарушителям объявляют предостережения.

Константин Соловьев