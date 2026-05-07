Код вышел в прибыль

Совокупная чистая прибыль 460 ИТ-компаний Ростовской области по итогам 2025 года составила 5,99 млрд руб., тогда как 208 компаний зафиксировали совокупный убыток около 1,1 млрд руб. «Ъ-Ростов» проанализировал отчетность 100 наиболее успешных компаний региона, на которые пришлось около 5,4 млрд руб. прибыли. Самыми заметными направлениями стали искусственный интеллект, промышленное ПО, цифровые сервисы для государства и медицины, программные решения для букмекерского бизнеса, игровая индустрия и цифровые платформы. Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты полагают, что регион окончательно перестал быть рынком локальной заказной разработки и сформировал полноценный слой продуктовых ИТ-компаний.



По данным системы СПАРК–Интерфакс, в число крупнейших ИТ-компаний Ростовской области по прибыли в 2025 году вошли «Пластик Энтерпрайз» (605,7 млн руб.), «Р-Софт» (350,5 млн руб.), «Код АИссист» (311,2 млн руб.), «Вебсервис» (287,5 млн руб.), «Бэтнэтикс» (202,8 млн руб.), «Дип Диджитал» (193,4 млн руб.), «Лаборатория ММИС» (185,2 млн руб.), НПП «АСЕ» (163,3 млн руб.), «РНД Софт» (143,7 млн руб.), «ОДУО» (120,9 млн руб.) и «Облачные технологии» (116,7 млн руб.).

Одним из наиболее быстрорастущих сегментов стал рынок генеративного ИИ и систем разработки с использованием искусственного интеллекта. Главным игроком этого направления в регионе является компания «Код АИссист», зарегистрированная первоначально в «Сколково», а затем перенесшая регистрацию в Таганрог.

Компания разрабатывает платформу Code AIssist — инструменты генеративного ИИ для программистов. В СПАРК отражены три зарегистрированные версии продукта — Code AIssist, V2 и V3. Бизнес-модель компании построена вокруг лицензирования интеллектуального продукта и ИИ-инструментов для разработки. В 2025 году выручка компании выросла до 304,7 млн руб. против 93,7 млн руб. годом ранее, а чистая прибыль достигла 311,2 млн руб. при штате в 20 человек. Себестоимость продаж составила 19,2 млн руб., а объем денежных средств на счетах достиг 199 млн руб. Владельцами компании являются Константин Попандопуло и Станислав Мешков.

Среди разработчиков платформенных решений одним из наиболее капитализированных региональных игроков стал «РНД Софт». Компания развивает инфраструктуру программных интерфейсов (API), сервисы идентификации через ЕСИА и платформы ESIAFinance для банков и финансовых сервисов, а также криптографические решения «Ключник ГОСТ» и инструменты цифровой авторизации. Компания работает в сфере государственных цифровых сервисов, финансовых технологий и кибербезопасности. В 2025 году ее выручка составила 186,3 млн руб., чистая прибыль — 143,7 млн руб., а собственный капитал вырос до 548,2 млн руб. В структуре активов выделяются 172,3 млн руб. нематериальных активов и 300 млн руб. долгосрочных финансовых вложений. Штат компании — 49 человек. Владельцами бизнеса остаются Роман Забродин и Олег Шлыков.

В сегменте корпоративных цифровых платформ выделяется «Лаборатория ММИС» из Шахт. Компания разрабатывает ERP-платформы для вузов и колледжей – «ММИС Университет», «ММИС Колледж», «Планы», «Учебные планы-Онлайн», «Приемная комиссия-Онлайн» и сервисы интеграции с государственными цифровыми платформами. Среди заказчиков — РАНХиГС, Арктический ГАТУ, Российский государственный геологоразведочный университет и другие вузы. В 2025 году выручка компании составила 163,8 млн руб., а чистая прибыль — 185,2 млн руб. Денежные средства достигли 363,3 млн руб. при практически полном отсутствии долговой нагрузки. В штате 15 человек. Контрольный пакет принадлежит Михаилу Виноградову, еще 49% — Игорю Мальцеву.

Отдельный сегмент ростовского ИТ-рынка сформировали игровые сервисы и инфраструктура для букмекерского бизнеса.

Компания «Р-Софт», работающая под брендом RstGames, специализируется на мобильных игровых сервисах. Ключевой продукт — карточная игра «Дурак Онлайн». При штате в 12 человек выручка компании в 2025 году достигла 392,6 млн руб., а чистая прибыль — 350,5 млн руб. Себестоимость продаж составила лишь 38,9 млн руб. при валовой прибыли 353,7 млн руб. Владельцами бизнеса являются Евгений и Михаил Прищепа, а также Сергей Виноградов и Дмитрий Якинцев.

Сходную высокомаржинальную модель демонстрирует «Бэтнэтикс», разрабатывающий инфраструктурное ПО для букмекерской индустрии. Компания зарегистрировала продукты Betnetix, TOTAL-BET, TOTAL-TERMINAL, TOTAL-ID и системы для букмекерских пунктов приема ставок. При штате всего в четыре человека выручка компании в 2025 году достигла 238,7 млн руб., а чистая прибыль — 202,8 млн руб. Основная часть активов сосредоточена во внеоборотных финансовых вложениях объемом более 712 млн руб. Владельцем компании является Лаэрт Саркисян.

Наиболее капиталоемкий сегмент ростовского ИТ-рынка связан с промышленной автоматизацией, встроенным ПО и инженерными программно-аппаратными комплексами. Одним из крупнейших игроков этого направления остается «Пластик Энтерпрайз» из Новочеркасска. Бизнес компании сосредоточен на промышленной автоматизации, инженерной интеграции и системах управления технологическими процессами. Ключевой продукт — программно-технический комплекс «СПТК УПС-Пластик», используемый для промышленного управления. В 2025 году компания показала один из самых резких скачков на региональном рынке: выручка выросла до 2,41 млрд руб. против 499,9 млн руб. годом ранее, а чистая прибыль достигла 605,7 млн руб. Денежные средства составили 1,29 млрд руб., кредиторская задолженность – 1,37 млрд руб. Руководителем компании остается Олег Тюрин.

Отдельное место на региональном рынке занимает «Агроцифра», связанная с совладельцами «Ростсельмаша». Компания разрабатывает цифровые решения для агропромышленного комплекса, включая системы мониторинга техники, управления сельхозоперациями и элементы промышленной автоматизации. В 2025 году штат компании превысил 140 человек, что делает ее одним из крупнейших работодателей среди ИТ-компаний Ростовской области. Бизнес компании встроен в промышленно-инженерную экосистему «Ростсельмаша» и аграрного машиностроения.

В промышленно-инженерном сегменте работает и НПП «АСЕ» — один из старейших ИТ-бизнесов Ростова-на-Дону. Компания известна под брендом ACELab и развивает программно-аппаратные комплексы PC-3000, Data Extractor, PC-3000 Flash и решения для восстановления данных с SSD-накопителей, RAID-массивов и мобильных устройств. Компания сочетает разработку программного обеспечения, производство электроники и инженерную экспертизу. В 2025 году НПП «АСЕ» получило 335,6 млн руб. выручки и 163,3 млн руб. чистой прибыли. Штат составил 39 человек. Одновременно дебиторская задолженность выросла до 101,2 млн руб., а объем денежных средств сократился до 17,8 млн руб. на фоне инвестиций и выплаты дивидендов. Компанию контролируют Андрей Тарахтелюк и Вадим Морозов.

Одним из крупных разработчиков медицинского ПО региона остаются «Облачные технологии» из Таганрога. Компания развивает медицинскую информационную систему «ИБИС ЛПУ» и аналитическую платформу «Бизнес-аналитик» для интеграции, обработки и анализа больших массивов данных. Основными заказчиками выступают медицинские учреждения и государственные структуры здравоохранения. Среди клиентов — ГКУ «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения города Москвы» и структуры ХМАО. В 2025 году выручка компании достигла 299,2 млн руб., а чистая прибыль составила 116,7 млн руб. Штат вырос до 83 человек. Денежные средства на счетах достигли 168,7 млн руб., а объем заключенных госконтрактов — 428,8 млн руб. Владельцами компании являются Сергей Нефедов, Юрий Жуков и Ольга Засименко.

Отдельный сегмент рынка сформировали платформы интернет-маркетинга и сервисы лидогенерации. «Вебсервис» развивает сеть медицинских интернет-порталов и сервисов привлечения клиентов. За компанией закреплено более 260 доменных имен, связанных с медицинскими и наркологическими сервисами в различных регионах РФ. В 2025 году выручка компании выросла почти в десять раз — до 382 млн руб., а чистая прибыль достигла 287,5 млн руб. Дебиторская задолженность практически отсутствует. Владельцами бизнеса являются Игорь Жданов и Владимир Мизев.

В сегменте корпоративной разработки одним из крупнейших игроков остается «Дип Диджитал», связанный со «Студией Олега Чулакова». Компания разрабатывает цифровые платформы, банковские сервисы, мобильные приложения и клиентские интерфейсы для крупных корпоративных заказчиков. Бизнес «Дип Диджитал» строится вокруг крупной производственной команды. В 2025 году штат достиг 98 человек. Выручка компании выросла до 505,2 млн руб., а чистая прибыль — до 193,4 млн руб. Дебиторская задолженность достигла 85,5 млн руб.. Владельцем бизнеса остается Олег Чулаков.

Аналитик ИТ-рынка Алина Киселева отмечает, что ростовский рынок «фактически разделился на две разные экономики».

«Большинство крупнейших ИТ-компаний Ростовской области остаются бизнесами, построенными вокруг основателей. Значительная часть компаний выросла вокруг одного продукта или одной инженерной компетенции: PC-3000 у НПП “АСЕ”, “Дурак Онлайн” у “Р-Софт”, Code AIssist у одноименной компании, ERP-платформы ММИС для вузов, а также инфраструктурных решений ESIAFinance и “Ключник ГОСТ” у “РНД СОФТ”. С одной стороны — интеграторы и разработчики корпоративных цифровых платформ, где масштабирование требует постоянного роста штата. Это видно по “Дип Диджитал” или разработчикам медицинского ПО. С другой — искусственный интеллект, программные решения для букмекерского бизнеса и игровые платформы, где команды из 10–20 человек создают бизнесы с рентабельностью под 80–90%. “Р-Софт”, “Код АИссист”, “Бэтнэтикс” показывают модель, в которой программный продукт масштабируется быстрее команды», — говорит эксперт.

По словам госпожи Киселевой, особенно заметным стал переход части региональных компаний от сервисной модели к модели владения интеллектуальными активами.

«У “РНД СОФТ” уже видно накопление нематериальных активов и переход от сервисной модели к модели платформенного бизнеса. У “ММИС” фактически сформировалась устойчивая ERP-модель в нише образовательных систем. Это уже не подрядчики», — отмечает эксперт.

Директор консалтинговой компании IT Markets Александр Беридзе считает, что наиболее быстро в регионе растут сегменты промышленного ПО и искусственного интеллекта.

«Промышленное ПО стало новой промышленной рентой. “Пластик Энтерпрайз” и НПП “АСЕ” работают не просто как разработчики ПО, а как технологические ядра инженерных цепочек. У таких компаний программное обеспечение невозможно отделить от промышленной инфраструктуры»,— говорит Александр Беридзе.

По его словам, рынок все сильнее делится между продуктовыми компаниями и интеграторами.

«Интеграторы масштабируют оборот, но не прибыль. Компании с подписочной моделью масштабируют прибыль почти без роста штата. На ростовском рынке уже появилась группа компаний с фактически аномальной экономикой. “Р-Софт” при 12 сотрудниках получает 350 млн руб. чистой прибыли, “Бэтнэтикс” при штате в четыре человека зарабатывает более 200 млн руб., а рентабельность “Вебсервиса” превышает 75%. Это уже модель, где главным активом становится не команда, а масштабируемый программный продукт. Аналогичную эффективность показывает и “Лаборатория ММИС”, аккумулировавшая более 360 млн руб. денежных средств при штате в 15 человек»,— отмечает эксперт.

Отдельно господин Беридзе выделяет сверхмаржинальность AI-сегмента.

«Искусственный интеллект забирает непропорционально высокую маржу. “Код АИссист”— уже не региональный стартап, а полноценный разработчик продуктов на базе искусственного интеллекта. При таких показателях рынок оценивает не выручку, а способность продукта масштабироваться без роста себестоимости», — говорит эксперт.



По словам эксперта, федеральная заметность ростовских компаний сегодня определяется не размером оборота, а наличием уникального продукта.

«Продукты НПП “АСЕ”, “ММИС”, “РНД СОФТ” и DDoS-Guard известны далеко за пределами региона. У этих компаний есть нишевые решения с реальным присутствием на федеральном рынке. Без собственного программного продукта компания остается подрядчиком, даже при большой выручке», — заключает Александр Беридзе.

Роман Лаврухин