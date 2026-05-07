Имущество «Владикавказских тепловых сетей» выставили на торги за 1,3 млрд рублей

Имущество ГУП «Владикавказские тепловые сети», признанного банкротом, выставили на торги. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предприятие было признано банкротом решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания в марте 2024 года. Конкурсное производство в отношении предприятия открыто до 28 августа 2024 года, впоследствии срок продлевался до февраля, а позже и августа 2025 года, затем февраля и июля 2026 года.

В лот входят нежилые здания котельных, тепловые пункты, линейные сооружения горячего водоснабжения и теплоснабжения, а также оборудование котельных. Начальная цена имущества составляет более 1,3 млрд руб. Размер задатка определен в 10% от начальной цены, шаг аукциона — 5% с повышением. Заявки на участие принимаются до 23 июня 2026 года. Торги состоятся 25 июня на электронной торговой площадке.

Согласно карточке лота, обязательным условием конкурса является надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с целевым назначением — поставки горячей воды и тепловой энергии. Покупатель также должен дать согласие принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров, регулируемым законодательством о естественных монополиях, обеспечить доступность услуг для потребителей и иметь лицензию на соответствующий вид деятельности, если он подлежит лицензированию.

Константин Соловьев