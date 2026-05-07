Захарова: Запад хочет приравнять СССР к нацистской Германии

Страны Запада делают все, чтобы приравнять СССР к нацистской Германии, утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что таким образом «потомки проигравших в 1945 году пытаются мстить победителям».

«Коллективное западное меньшинство пытается не просто преуменьшить, а буквально всячески очернить роль Красной армии в разгроме нацизма. Дошло до того, что они теперь делают все возможное для того, чтобы приравнять, как они додумались, Советский Союз к Третьему рейху»,— сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа и осквернение соответствующих мемориалов. Этим законом введено наказание за отрицание решений Нюрнбергского трибунала, одобрение нацистских преступлений и публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

О возможном стремлении западных стран к пересмотру итогов Второй мировой войны сегодня также заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для RT.