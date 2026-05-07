До 17 выросло число сбитых на подлете к Москве БПЛА

На подлете к Москве сбили еще один беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего с начала суток на подлете к столице уничтожили 17 БПЛА. О первом сбитом дроне господин Собянин сообщил в 3:06 мск. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Последняя авиагавань возобновила работу в штатном режиме около 6:30 мск, остальные пока не обслуживают рейсы. Во Внуково задержали вылет не менее 20 рейсов.