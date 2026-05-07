Силы ПВО за ночь сбили над Россией 347 БПЛА

В период с 21:00 мск 6 мая до 7:00 7 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 347 беспилотников самолетного типа над 21 российским регионом, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

При атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 БПЛА, информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве, там получила повреждения пятиэтажка, никто не пострадал. В Калужской уничтожены девять БПЛА, в Ростовской области — более 30, в Тульской — 14. Во всех трех регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.