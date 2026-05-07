Пятигорск в 2025 году получил рекордные 37,5 млрд рублей инвестиций

Пятигорск в 2025 году привлек 37,5 млрд руб. инвестиций, и это не разовый всплеск, а следствие сразу нескольких процессов: курортный город наращивает гостиничную и санаторную базу, бизнес вкладывается в торговлю, строительство и общепит, а краевые власти активно продвигают инвестиционные проекты через режимы поддержки и инфраструктурные соглашения, сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин в своем Telegram-канале.

По словам Антона Доронина, рост к 2024 году составил 35%, а в городе продолжается строительство санаториев и гостиниц общей стоимостью 18,8 млрд руб.; эти проекты должны дать 3,2 тыс. мест размещения и более 1 тыс. рабочих мест. Антон Доронин также заявил, что в 2025 году в сельское хозяйство, промышленность и жилищное строительство в Пятигорске направят еще более 48 млрд руб., но эта сумма относится уже к более широкому инвестиционному пулу, а не к уже зафиксированному годовому результату. На этом фоне Пятигорск сохранил статус одного из главных муниципальных центров вложений в крае и занял четвертое место среди муниципалитетов Ставрополья по инвестициям в основной капитал.

Еще летом 2025 года глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов говорил, что в городе реализуют или готовят 10 проектов новых гостиниц и санаториев общей стоимостью более 25 млрд руб.; тогда же он оценивал будущий прирост в 3 тыс. мест размещения и 1,5 тыс. рабочих мест. Весной 2026 года региональные СМИ уже сообщали о новых санаторных проектах: в Пятигорске строят комплекс «Medical Spa Hotel Горный Бриллиант 4*» стоимостью 4,8 млрд руб., который должен открыть двери в 2027 году, а финансирование частично идет через льготный кредит Банка ДОМ.РФ.

По итогам 2025 года Ставрополье получило 426,7 млрд руб. инвестиций в основной капитал, из них 357,3 млрд руб. пришлись на внебюджетные источники. На уровне города этот тренд подпитывают курортный спрос, высокая загрузка средств размещения и устойчивый поток туристов: Пятигорск в 2024 году принял более 2 млн человек, а оборот товаров и услуг в городе власти оценивают выше 220 млрд руб.

