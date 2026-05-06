«Газпром нефть» опровергла переговоры о продаже доли в NIS с новыми покупателями

«Газпром (MOEX: GAZP) нефть» не ведет переговоров о продаже доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) ни с кем, кроме венгерской нефтегазовой компании MOL, сообщили в российской компании. Ранее агентство Reuters сообщило, что сербская компания KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC предложила купить долю «Газпром нефти» и «Газпрома» в NIS.

«Газпром нефть» находится в активной стадии подготовки сделки по продаже своей доли в NIS венгерской компании MOL»,— сказали «Ъ» в российской компании. Продолжаются «корпоративные и регуляторные процедуры», необходимые для заключения сделки, добавили в «Газпром нефти».

В KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC заявили, что предложили $2,3 млрд за долю «Газпром нефти» и «Газпрома» в NIS. По словам главы компании Ранко Мимовича, предложение было «в целом принято» российской стороной.

С октября 2025 года NIS находится под санкциями США. Вашингтон потребовал полного выхода российских акционеров из компании для снятия рестрикций. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%.

«Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе. Для осуществления сделки необходимо разрешение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Венгерская компания получила разрешение США на ведение переговоров с «Газпромом» до 22 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «NIS того NIS сего».