Недавно созданная сербская группа предложила $2,3 млрд за долю «Газпрома» в NIS

Недавно созданная сербская компания KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC предложила российским компаниям «Газпром (MOEX: GAZP) нефть» и «Газпром» $2,3 млрд за долю в сербской NIS. Об этом сообщили в самой компании, передает Reuters.

KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC была основана летом прошлого года. Ее возглавляет Ранко Мимович. Компания предложила такую сумму за долю в 56,1% акций компании NIS. По словам господина Мимовича, предложение было «в целом принято» российскими владельцами NIS.

NIS находится под санкциями США с октября прошлого года. Для снятия ограничений американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из сербской компании. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. Остальные акции принадлежат частным инвесторам и сотрудникам компании.

Лицензия на операционную деятельность NIS действует до 16 июня. Соглашение о продаже доли в 56,1% в январе с «Газпром нефтью» уже заключила венгерская MOL. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что продажа состоится до 22 мая.