MOL получила разрешение США на ведение переговоров с «Газпромом»

Венгерская нефтегазовая и нефтехимическая компания MOL получила разрешение США на ведение переговоров с российским «Газпромом» о приобретении контрольного пакета акций сербской компании NIS. Об этом сообщила пресс-служба MOL.

По данным компании, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США продлило срок переговоров с «Газпромом» до 22 мая. Разрешение OFAC позволяет сторонам завершить оформление договора купли-продажи. Как отметили в MOL, после сделки венгерская компания сможет приобрести 56,15% доли «Газпрома» в NIS.

Для снятия санкций США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS. Сейчас мажоритарная часть NIS принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть» — 56,15%, а правительство Сербии владеет 29,9%. MOL заключила соглашение с «Газпром нефтью» о покупке доли компании еще в январе.

