Авторынок выходит из спячки

С начала 2026 года (январь — апрель) в Петербурге было продано 21 962 новых легковых автомобиля, что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года (20 125 машин), следует из данных Минпромторга. Вместе с тем реализация легких коммерческих авто в городе снизилась на 30%, с 1651 до 1152. Также на 43% уменьшилось количество регистраций грузовиков: 546 против 310.

В целом по стране в январе — апреле рынок новых транспортных средств год к году вырос на 7% и составил 430 970 единиц. При этом количество новых машин, произведенных в РФ, увеличилось по отношению к прошлому году на 22%, до 268 517 штук.

Рынок новых электромобилей составил 3714 единицы, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (2938). Половина этого объема — электрокары, изготовленные в России, утверждают в Минпромторге. В аналогичном периоде 2025 года доля таких автомобилей на рынке составляла 20%. В марте 2026 года в Петербурге продали 6420 новых легковых авто, что на 38,5% больше по отношению к февралю. Год к году продажи этой категории авто в городе выросли на 28,8%.

В тоже время продажи новых электромобилей в Петербурге по итогам января — марта выросли на 46%. За этот период в городе было зарегистрировано 150 новых электрокаров, приводит данные АЦ «Автомаркетолог» в Telegram-канале AutoRun SPb автоэксперт Денис Гаврилов.

Доля электромобилей на рынке новых авто в городе за первый квартал 2026 года составила 1,1%. В январе — марте 2025 года показатель был равен 0,8%.

Около половины продаж (72 единицы) пришлось на локализованный бренд Evolute. Самой востребованной моделью марки стал кроссовер Evolute i-Joy, на который было оформлено 60 регистраций. В топ-3 по объему продаж также вошли Avatr и BYD (13 и 11 соответственно). Прежний лидер сегмента Zeekr оказался на четвертом месте с 10 машинами. Кроме них, в десятку вошли Geely, Xiaomi, «Москвич», Tesla, Mercedes-Benz и Ora.

Собеседники «Ъ Северо-Запад» связывают сравнительно небольшой рост авторынка с эффектом низкой базы прошлого года. Резкого скачка, впрочем, как и падения авторынка, эксперты пока не предвидят. Главные сдерживающие факторы остаются прежними: ключевая ставка и очередное повышение утильсбора, которое автопроизводители уже включили в стоимость продукции.

