Экологи заявили о нарушениях при строительстве воронежского завода «Цитрон» за 4 млрд

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку строительства завода по производству лимонной кислоты ООО «Цитрон» в Аннинском районе Воронежской области, по итогам которой 6 мая сообщило о выявленных нарушениях. В частности, по данным ведомства, фирма «не уведомила федеральные органы исполнительной власти о начале строительства объекта 1-й категории, что является серьезным нарушением российского законодательства».

Строительная площадка завода «Цитрон»

Фото: Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Строительная площадка завода «Цитрон»

Кроме того, в Росприроднадзоре заявили, что строительство завода вели без получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию. По информации экологов, это «нарушает законодательные требования и подпадает под статью 8.4 КоАП РФ».

В экологическом ведомстве отметили, что среагировали «на основании срабатывания индикатора риска по федеральному государственному экологическому надзору» после получения информации из СМИ.

Гендиректор ООО «Цитрон» Денис Гревцев на звонки «Ъ-Черноземье» и сообщение в мессенджере не ответил.

В феврале этого года «Ъ-Черноземье» писал, что запуск первой линии завода лимонной кислоты ООО «Цитрон» перенесли на конец второго квартала 2026 года. До этого планировалось, что предприятие заработает уже в первом квартале. Итоговый объем инвестиций в проект составил 4 млрд руб. Изначально называлась сумма в 3,5 млрд, 90% которой составляли средства Фонда развития промышленности РФ и кредитные ресурсы банка ВТБ по льготной ставке. Сумма была увеличена за счет средств инвесторов.

Проект завода был заявлен в 2023 году. Изначально единственным владельцем компании выступал Анатолий Гревцев. В начале 2025 года 50% ООО «Цитрон» перешли к сыну депутата областной думы, бывшего сенатора от региона Сергея Лукина — Александру Лукину. По информации Rusprofile, доли Анатолия Гревцева и Александра Лукина находятся под обременением.

По данным Rusprofile, ООО «Цитрон» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 2022 года. Основной вид деятельности — производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных. Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка предприятия составила 116,2 млн руб., что на 20% ниже уровня 2024-го (145,8 млн), но чистая прибыль выросла с 0,6 до 4,2 млн руб.

Предполагается, что завод «Цитрон» станет единственным в Воронежской области предприятием, на которое будет распространяться федеральная льгота — возмещение 20% затрат на создание и модернизацию производств критически важных ферментов и пищевых добавок. Инвестпроектбыл включен облдумой в перечень «особо значимых».

