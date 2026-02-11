Воронежский завод лимонной кислоты за 4 млрд запустят летом

На конец второго квартала 2026 года перенесен запуск первой линии завода лимонной кислоты ООО «Цитрон» в Аннинском районе Воронежской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил генеральный директор компании Денис Гревцев. Изначально планировалось, что предприятие заработает в первом квартале года.

«Уже построены в закрытом контуре все корпуса, смонтировано и установлено все оборудование. На 70% завершена обвязка оборудования трубопроводами, идет монтаж электрики и контрольно-измерительных приборов. После этого начнется процесс пуско-наладки: он довольно долгий, занимает около полугода»,— рассказал господин Гревцев.

Итоговый объем инвестиций составил 4 млрд руб. Изначально называлась сумма в 3,5 млрд, 90% которой составляли средства Фонда развития промышленности РФ и кредитные ресурсы банка ВТБ по льготной ставке. Сумма была увеличена за счет средств инвесторов.

Сырьем выступает кукуруза, объем переработки составит 18 тыс. т в год. За тот же период предприятие будет выпускать 10 тыс. т лимонной кислоты, а также побочный продукт — корма для животных. Планируется создать 152 рабочих места.

Как отметил Денис Гревцев, на площадке уже заложена инфраструктура под вторую очередь производства, но окончательное решение о ее строительстве будет принято после запуска предприятия.

Проект завода был заявлен в 2023 году. Изначально единственным владельцем компании выступал Анатолий Гревцев. В начале 2025 года 50% ООО «Цитрон» перешли к сыну депутата областной думы, бывшего сенатора от региона Сергея Лукина — Александру Лукину.

По данным Rusprofile, ООО «Цитрон» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 2022 года. Основной вид деятельности — производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 2024 год компания закончила с выручкой в 146 млн руб. и чистой прибылью в 599 тыс. руб.

Завод станет единственным в Воронежской области предприятием, на которое будет распространяться федеральная льгота — возмещение 20% затрат на создание и модернизацию производств критически важных ферментов и пищевых добавок.

Юрий Голубь