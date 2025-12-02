Три воронежских инвестпроекта за 24 млрд получили статус «особо значимых»

Депутаты воронежской облдумы включили в перечень «особо значимых» сразу три инвестпроекта, реализуемых на территории региона. Речь идет о производстве лимонной кислоты ООО «Цитрон» в Аннинском районе, строительстве племрепродуктора ООО «Плем-Репродуктор "Донская Индейка"» в Каширском районе и тепличного комплекса ООО ТК «Воронеж-агро» в Бобровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы. Общий объем инвестиций в проекты составляет 24 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание воронежской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание воронежской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Включенный в перечень проект ООО «Цитрон» планируется реализовать до 2038 года. В принятых облдумой изменениях в закон указано, что объем инвестиций в проект составляет 3,3 млрд руб., а мощность — 10 тыс. т лимонной кислоты в год. При этом ранее «Ъ-Черноземье» сообщал об увеличении мощности проекта до 20 тыс. т и вложений — до 10 млрд руб.

Племрепродуктор родительского стада индейки второго порядка ООО «Плем-Репродуктор "Донская Индейка"» планируют построить до 2032 года. Объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд руб., а его мощность — 6 млн яиц в год.

Тепличный комплекс по производству плодоовощной продукции компании «Воронеж-агро» намерены реализовать до 2039 года. Площадь комплекса — 38,13 га. Вложения в строительство оцениваются в 18,3 млрд руб.

В облдуме добавили, что за счет реализации этих проектов планируют создать 900 рабочих мест. После включения в перечень инвесторы могут рассчитывать на льготы по налогу на имущество на пять лет, возмещение затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры и на технологическое присоединение к электрическим сетям.

«В Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного инвестиционного климата»,— отметил председатель воронежской облдумы Юрий Матузов.

Также, согласно внесенным депутатами изменениям в закон, были скорректированы параметры четырех инвестпроектов, уже включенных в перечень. Так, инвестиции в свиноводческий комплекс ГК «Агроэко» в Павловском районе выросли с 13,3 млрд до 13,7 млрд руб.

Завершение строительства еще семи свинокомплексов ГК в Бутурлиновском, Бобровском, Павловском, Новохоперском, Калачеевском и Таловском районах перенесли с 2025 на 2027 год. Предприятие по производству комбикорма структуры группы ООО «Агроэко Восток» в Новохоперском районе теперь планируют построить до 2040 года.

В то же время инвестиции в расширение производства семеноводческого комплекса ООО «Золотой початок» в Павловском районе выросли с 221 млн до 450 млн руб. Срок реализации проекта был продлен с 2026 до 2028 года.

Кроме того, из перечня были исключены три инвестпроекта. Речь идет о реконструкции и модернизации производства мыловаренной продукции ООО «Эф-Кей Косметик», а также строительстве производства сэндвич-панелей ООО «Дорхан Столица» и складского комплекса Wildberries. Параметры первого проекта были достигнуты, в то время как инвесторы двух других не обращались к властям, чтобы заключить договор господдержки, в течение шести месяцев.

Егор Якимов