Вучич ожидает завершения сделки по продаже NIS до 22 мая

Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что продажа российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL состоится до 22 мая.

«У нас и далее действуют санкции, только не применяются еще месяц или немного менее месяца, до той поры, когда должно быть заключено соглашение о продаже NIS»,— сказал Александр Вучич на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило действие лицензии на операционную деятельность NIS до 16 июня. Для полного снятия санкций США требуют полного выхода российских акционеров из компании. Сейчас «Газпром нефти» принадлежит 44,9% NIS, «Газпрому» — 11,3%, правительству Сербии — 29,9%.

MOL заключила соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% в NIS в январе. В марте венгерская компания получила разрешение США на ведение переговоров с «Газпромом» до 22 мая.