Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Языковая безбарьерность

The Rolling Stones выпускают 25-й альбом

Группа The Rolling Stones на пресс-конференции в Нью-Йорке объявила о планах выпустить 10 июля свой 25-й студийный альбом. Он состоит из 14 песен и носит название «Foreign Tongues» («Иностранные языки»). Одновременно с объявлением о релизе «роллинги» обнародовали две новые песни — «In The Stars» и «Rough And Twisted». Игорь Гаврилов считает, что с таким материалом группа, общий возраст троих участников которой составляет 242 года, все еще может рассчитывать на мировой успех.

На новом альбоме Мик Джаггер (в центре) и его музыканты грозятся тряхнуть очередной по счету творческой молодостью

На новом альбоме Мик Джаггер (в центре) и его музыканты грозятся тряхнуть очередной по счету творческой молодостью

Фото: Mike Coppola / Getty Images

На новом альбоме Мик Джаггер (в центре) и его музыканты грозятся тряхнуть очередной по счету творческой молодостью

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Пауза между предыдущим альбомом The Rolling Stones «Hackney Diamonds» (см. “Ъ” от 21 октября 2023 года) и новой работой составит меньше трех лет. По меркам поздних The Rolling Stones это очень небольшой срок. В XXI веке группа выпустила два альбома с оригинальной музыкой, «Foreign Tongues» — третий.

Взяться за новую пластинку «роллингов» подвигнул продюсер Эндрю Уотт, который работал также и над «Hackney Diamonds».

Альянс сложился благодаря Полу Маккартни, который посоветовал лондонской группе Уотта, и вот на повестке дня уже второй альбом с Уоттом — а также с Полом Маккартни в эпизодической роли бас-гитариста.

Музыканты The Rolling Stones просят не называть его участие «камео». Маккартни и еще двое приглашенных музыкантов, Роберт Смит из The Cure и звезда рока 1960-х Стив Уинвуд — катализаторы целых музыкальных эпох, и даже их эпизодическое участие в студийных сессиях в состоянии повлиять на запись альбома в целом.

Так вышло с Робертом Смитом. После очередной записи вокала в студии Metropolis Мик Джаггер случайно встретил лидера The Cure. Он стоял к Джаггеру спиной, в длинных черных одеждах. Когда он повернулся, Джаггер не мог его не узнать, особенно легендарную черную губную помаду. «Я говорю: "Ты же Роберт Смит из The Cure!". Он мне: "Да, и мы никогда не встречались раньше". И я тогда: "Ну, раз уж ты здесь, давай, делай что-нибудь. Иди спой бэк-вокал",— рассказывал Джаггер о встрече на пресс-конференции.— Вот так иногда работают коллаборации».

Помимо Роберта Смита в записи «Foreign Tongues» принял участие еще один Смит — Чед, музыкант Red Hot Chili Peppers и один из самых востребованных барабанщиков рок-н-ролла.

Вопрос барабанщика в The Rolling Stones после смерти Чарли Уоттса в 2021 году стоит остро. На концертах с группой играет Стив Джордан, он же записал партии ударных для альбома «Hackney Diamonds». Но в «Hackney Diamonds» были использованы и партии, которые успел записать Чарли Уоттс. О посмертной роли Уоттса в «Foreign Tongues» известно только, что его барабаны звучат в песне «Hit Me In The Head». О том, существенна ли роль Чеда Смита в «Foreign Tongues», ничего конкретного пока не сообщается. Можно только сказать, что на вышедших в виде сингла песнях «In The Stars» и «Rough And Twisted» барабаны звучат громко и уверенно, и в целом эти песни производят гораздо более серьезное впечатление, нежели песня «Angry», с которой начиналась промокампания «Hackney Diamonds».

Песня «In The Stars» — аренный рок-н-ролл, построенный на простом гитарном риффе и снабженный трогательными вокальными гармониями на заднем плане. Гитары Кита Ричардса и Ронни Вуда удобно разместились, соответственно, в левом и правом канале, а голос громовержца Джаггера звучит прямо у вас в мозгу. «In The Stars» идеально подойдет для начала стадионных шоу, если группа все же решится на концертный тур. Пока таких планов у нее нет.

«Rough And Twisted» — блюз, который непременно нужно слушать на максимальной громкости. Собственно, никто из блюзовой элиты, дожившей до наших дней, так мощно не играет.

Песня «Rough And Twisted» была главной загадкой нового альбома, еще когда информация о нем циркулировала в виде слухов. «Роллинги» выпустили ее на виниловой пластинке тиражом 1 тыс. копий, спрятавшись под именем The Cockroaches. Теперь она вошла в альбом. Барабаны здесь выбивают из слушателя всю душу, гитары качественно ездят по ушам, а Мик Джаггер не только поет, но и в собственной неподражаемой манере солирует на губной гармошке.

Самое удивительно, что в тот же день в другом часовом поясе, в Лондоне, на Эбби-роуд, закрытое прослушивание своего нового альбома «The Boys From Dungeon Lane» (см. “Ъ” от 30 марта) устроил Пол Маккартни. Резонанс от пресс-конференции The Rolling Stones был больше, теперь следующий ход за другом-конкурентом. Имена участников The Beatles и The Rolling Stones снова, как и 60 лет назад, у всех на устах.

Игорь Гаврилов

Фотогалерея

Мик Джаггер: «Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним»

Предыдущая фотография
«Я не выношу рок-музыку, особенно по утрам!» &lt;br> Мик Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде, графство Кент, Великобритания. Еще учась в Лондонской школе экономики и политических наук, будущий рок-кумир миллионов полюбил пение

«Я не выношу рок-музыку, особенно по утрам!»
Мик Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде, графство Кент, Великобритания. Еще учась в Лондонской школе экономики и политических наук, будущий рок-кумир миллионов полюбил пение

Фото: kinopoisk.ru

«Ощущение просветлённости можно испытать и на сцене. Во время акта любви то и дело мелькнёт трансцендентальный момент абсолютного счастья, когда ты соприкасаешься с иным состоянием души и ощущаешь себя неизмеримо выше собственной земной «проекции». Во время концерта такое происходит со мной постоянно» &lt;br> Музыкант познакомился с будущим гитаристом Rolling Stones Китом Ричардсом еще в начальной школе, они учились вместе семь лет, но группу образовали спустя несколько лет. 12 июля 1962 года в лондонском клубе Marquee Rolling Stones дала свой первый официальный концерт

«Ощущение просветлённости можно испытать и на сцене. Во время акта любви то и дело мелькнёт трансцендентальный момент абсолютного счастья, когда ты соприкасаешься с иным состоянием души и ощущаешь себя неизмеримо выше собственной земной «проекции». Во время концерта такое происходит со мной постоянно»
Музыкант познакомился с будущим гитаристом Rolling Stones Китом Ричардсом еще в начальной школе, они учились вместе семь лет, но группу образовали спустя несколько лет. 12 июля 1962 года в лондонском клубе Marquee Rolling Stones дала свой первый официальный концерт

Фото: Reuters

«Танец — это просто неуклюжая замена секса» &lt;br> В 70-е годы именно Джаггер охарактеризовал свой образ жизни как «Секс, наркотики и Рок-н-ролл». Он стал примером для подражания многих молодых музыкантов

«Танец — это просто неуклюжая замена секса»
В 70-е годы именно Джаггер охарактеризовал свой образ жизни как «Секс, наркотики и Рок-н-ролл». Он стал примером для подражания многих молодых музыкантов

Фото: kinopoisk.ru

«Воспоминания — самый тяжёлый груз, который человеку приходится нести» &lt;br> Мик Джаггер часто становился объектом скандалов. В 2002 году пожилого артиста сняли на видео, когда он занимался любовью со стриптизершей из Лас-Вегаса. Сам Джаггер был дважды женат, всего он имеет семь детей от четырех женщин

«Воспоминания — самый тяжёлый груз, который человеку приходится нести»
Мик Джаггер часто становился объектом скандалов. В 2002 году пожилого артиста сняли на видео, когда он занимался любовью со стриптизершей из Лас-Вегаса. Сам Джаггер был дважды женат, всего он имеет семь детей от четырех женщин

Фото: ©Herb Ritts

«До тех пор пока мое лицо печатают на первой странице, мне плевать, что обо мне говорят на семнадцатой» &lt;br> Когда Мику Джаггеру было 26, он заявил, что уйдет из музыки в 33 года. В 1989 году Мик Джаггер вместе с группой Rolling Stones был введен в Зал Славы рок-н-ролла

«До тех пор пока мое лицо печатают на первой странице, мне плевать, что обо мне говорят на семнадцатой»
Когда Мику Джаггеру было 26, он заявил, что уйдет из музыки в 33 года. В 1989 году Мик Джаггер вместе с группой Rolling Stones был введен в Зал Славы рок-н-ролла

Фото: Reuters

«Думаю, что, как и у большинства людей, мои моральные ценности — довольно гибкая материя» &lt;br> С 80-х Джаггер занимался сольной параллельно с проектом Rolling Stones начал заниматься сольной карьерой. В 1985 году вышел его первый альбом She&#39;s The Boss, имевший большой успех у публики. В 1987 году музыкант выпустил альбом Primitive Cool, а в 1993 году – Wandering Spirit

«Думаю, что, как и у большинства людей, мои моральные ценности — довольно гибкая материя»
С 80-х Джаггер занимался сольной параллельно с проектом Rolling Stones начал заниматься сольной карьерой. В 1985 году вышел его первый альбом She's The Boss, имевший большой успех у публики. В 1987 году музыкант выпустил альбом Primitive Cool, а в 1993 году – Wandering Spirit

Фото: wiki

«Людям кажется, что они знают обо мне все. И это правда: они знают обо мне такие вещи, которые я давно уже забыл» &lt;br> Последние 10 лет Джаггер начал уделять своему образу жизни больше внимания. «Я дорожу своим добрым именем и не желаю прослыть старой развалиной. Ведь мы все ещё „звезды“, хоть и со статусом „живых легенд“!», — говорил артист

«Людям кажется, что они знают обо мне все. И это правда: они знают обо мне такие вещи, которые я давно уже забыл»
Последние 10 лет Джаггер начал уделять своему образу жизни больше внимания. «Я дорожу своим добрым именем и не желаю прослыть старой развалиной. Ведь мы все ещё „звезды“, хоть и со статусом „живых легенд“!», — говорил артист

Фото: © Simone Cecchetti, 2007

В составе Rolling Stones музыкант записал более 20 альбомов, отыграл около 40 гастрольных туров и получил пару десятков наград, включая восемь премий «Грэмми»

В составе Rolling Stones музыкант записал более 20 альбомов, отыграл около 40 гастрольных туров и получил пару десятков наград, включая восемь премий «Грэмми»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

В 2008 году Мартин Скорсезе выпустил документальную ленту «The Rolling Stones. Да будет свет». Также Миг Джаггер снялся в нескольких игровых работах, занимался продюсированием кинократин. В 2005 году он удостоился премии «Золотой глобус» за «Лучшую песню» к фильму «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» &lt;br> Мик Джаггер в фильме «Энигма»

В 2008 году Мартин Скорсезе выпустил документальную ленту «The Rolling Stones. Да будет свет». Также Миг Джаггер снялся в нескольких игровых работах, занимался продюсированием кинократин. В 2005 году он удостоился премии «Золотой глобус» за «Лучшую песню» к фильму «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины»
Мик Джаггер в фильме «Энигма»

Фото: kinopoisk.ru

«Я не рок-звезда по рождению. Просто представитель шоу-бизнеса. Рок-н-ролл я выбрал лишь потому, что на тот момент он интересовал всех. Если бы я родился в 1915 году, я был бы джазовым ударником или какой-нибудь звездой немого кино» &lt;br> В свои годы Мик Джаггер продолжает вести активный образ жизни — гастролировать, участвовать в разных проектах

«Я не рок-звезда по рождению. Просто представитель шоу-бизнеса. Рок-н-ролл я выбрал лишь потому, что на тот момент он интересовал всех. Если бы я родился в 1915 году, я был бы джазовым ударником или какой-нибудь звездой немого кино»
В свои годы Мик Джаггер продолжает вести активный образ жизни — гастролировать, участвовать в разных проектах

Фото: kinopoisk.ru

«Я очень дурно воспитан: я пью чай в три» &lt;br> В 2003 году королева Великобритании Елизавета II посвятила музыканта в рыцари; теперь его следует называть сэр Мик Джаггер

«Я очень дурно воспитан: я пью чай в три»
В 2003 году королева Великобритании Елизавета II посвятила музыканта в рыцари; теперь его следует называть сэр Мик Джаггер

Фото: Reuters

«Всякое бывает. Ты просыпаешься рано утром, смотришь на свою старую ложку и говоришь сам себе: &quot;Мик, кажется, самое время купить новых ложек&quot;. Что ты и делаешь» &lt;br>. В 2011 году Мик Джаггер запустил проект SuperHeavy. В состав группы вошли такие музыканты, как экс-участник Eurythmics, продюсер Дэйв Стюарт, юная обладательница «Грэмми» соул-певица Джосс Стоун, сын Боба Марли Дэмиан и индийский композитор Aлла Pакха Рахман, автор саундтреков к фильмам «Миллионер из трущоб» и «127 часов»

«Всякое бывает. Ты просыпаешься рано утром, смотришь на свою старую ложку и говоришь сам себе: "Мик, кажется, самое время купить новых ложек". Что ты и делаешь»
. В 2011 году Мик Джаггер запустил проект SuperHeavy. В состав группы вошли такие музыканты, как экс-участник Eurythmics, продюсер Дэйв Стюарт, юная обладательница «Грэмми» соул-певица Джосс Стоун, сын Боба Марли Дэмиан и индийский композитор Aлла Pакха Рахман, автор саундтреков к фильмам «Миллионер из трущоб» и «127 часов»

Фото: Reuters

«Старость — это когда все говорят про твоё прошлое, а не будущее» &lt;br> Модель и дизайнер Лорен Скотт (настоящее имя — Луэнн Бамбро), с которой с начала прошлого десятилетия встречался Мик Джаггер, найдена мертвой в марте 204 года в своих апартаментах в манхэттенском районе Челси. Мик Джаггер, с которым Лорен Скотт познакомилась в 2001 году, получил трагическое известие, едва прибыв в Перт в рамках австралийской части турне The Rolling Stones. СМИ сообщали, что он был совершенно раздавлен случившимся

«Старость — это когда все говорят про твоё прошлое, а не будущее»
Модель и дизайнер Лорен Скотт (настоящее имя — Луэнн Бамбро), с которой с начала прошлого десятилетия встречался Мик Джаггер, найдена мертвой в марте 204 года в своих апартаментах в манхэттенском районе Челси. Мик Джаггер, с которым Лорен Скотт познакомилась в 2001 году, получил трагическое известие, едва прибыв в Перт в рамках австралийской части турне The Rolling Stones. СМИ сообщали, что он был совершенно раздавлен случившимся

Фото: Reuters

«Жизнь — это коктейльная вечеринка. Только на улице» &lt;br> В 2012 году на концерте легендарной команды, приуроченном к 50-летию the Rolling Stones, Мик Джаггер выступил вместе с Lady Gaga

«Жизнь — это коктейльная вечеринка. Только на улице»
В 2012 году на концерте легендарной команды, приуроченном к 50-летию the Rolling Stones, Мик Джаггер выступил вместе с Lady Gaga

Фото: Reuters

«Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним. Не нужно заниматься музыкой все время. То же самое бывает в молодости: тебе кажется, что если ты не потрахаешься, день будет прожит зря». &lt;br> Скульптура из песка на пляже Рио-де-Жанейро: Мик Джаггер с гитарой на фоне эмблемы группы The Rolling Stones

«Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним. Не нужно заниматься музыкой все время. То же самое бывает в молодости: тебе кажется, что если ты не потрахаешься, день будет прожит зря».
Скульптура из песка на пляже Рио-де-Жанейро: Мик Джаггер с гитарой на фоне эмблемы группы The Rolling Stones

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 15

«Я не выношу рок-музыку, особенно по утрам!»
Мик Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде, графство Кент, Великобритания. Еще учась в Лондонской школе экономики и политических наук, будущий рок-кумир миллионов полюбил пение

Фото: kinopoisk.ru

«Ощущение просветлённости можно испытать и на сцене. Во время акта любви то и дело мелькнёт трансцендентальный момент абсолютного счастья, когда ты соприкасаешься с иным состоянием души и ощущаешь себя неизмеримо выше собственной земной «проекции». Во время концерта такое происходит со мной постоянно»
Музыкант познакомился с будущим гитаристом Rolling Stones Китом Ричардсом еще в начальной школе, они учились вместе семь лет, но группу образовали спустя несколько лет. 12 июля 1962 года в лондонском клубе Marquee Rolling Stones дала свой первый официальный концерт

Фото: Reuters

«Танец — это просто неуклюжая замена секса»
В 70-е годы именно Джаггер охарактеризовал свой образ жизни как «Секс, наркотики и Рок-н-ролл». Он стал примером для подражания многих молодых музыкантов

Фото: kinopoisk.ru

«Воспоминания — самый тяжёлый груз, который человеку приходится нести»
Мик Джаггер часто становился объектом скандалов. В 2002 году пожилого артиста сняли на видео, когда он занимался любовью со стриптизершей из Лас-Вегаса. Сам Джаггер был дважды женат, всего он имеет семь детей от четырех женщин

Фото: ©Herb Ritts

«До тех пор пока мое лицо печатают на первой странице, мне плевать, что обо мне говорят на семнадцатой»
Когда Мику Джаггеру было 26, он заявил, что уйдет из музыки в 33 года. В 1989 году Мик Джаггер вместе с группой Rolling Stones был введен в Зал Славы рок-н-ролла

Фото: Reuters

«Думаю, что, как и у большинства людей, мои моральные ценности — довольно гибкая материя»
С 80-х Джаггер занимался сольной параллельно с проектом Rolling Stones начал заниматься сольной карьерой. В 1985 году вышел его первый альбом She's The Boss, имевший большой успех у публики. В 1987 году музыкант выпустил альбом Primitive Cool, а в 1993 году – Wandering Spirit

Фото: wiki

«Людям кажется, что они знают обо мне все. И это правда: они знают обо мне такие вещи, которые я давно уже забыл»
Последние 10 лет Джаггер начал уделять своему образу жизни больше внимания. «Я дорожу своим добрым именем и не желаю прослыть старой развалиной. Ведь мы все ещё „звезды“, хоть и со статусом „живых легенд“!», — говорил артист

Фото: © Simone Cecchetti, 2007

В составе Rolling Stones музыкант записал более 20 альбомов, отыграл около 40 гастрольных туров и получил пару десятков наград, включая восемь премий «Грэмми»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

В 2008 году Мартин Скорсезе выпустил документальную ленту «The Rolling Stones. Да будет свет». Также Миг Джаггер снялся в нескольких игровых работах, занимался продюсированием кинократин. В 2005 году он удостоился премии «Золотой глобус» за «Лучшую песню» к фильму «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины»
Мик Джаггер в фильме «Энигма»

Фото: kinopoisk.ru

«Я не рок-звезда по рождению. Просто представитель шоу-бизнеса. Рок-н-ролл я выбрал лишь потому, что на тот момент он интересовал всех. Если бы я родился в 1915 году, я был бы джазовым ударником или какой-нибудь звездой немого кино»
В свои годы Мик Джаггер продолжает вести активный образ жизни — гастролировать, участвовать в разных проектах

Фото: kinopoisk.ru

«Я очень дурно воспитан: я пью чай в три»
В 2003 году королева Великобритании Елизавета II посвятила музыканта в рыцари; теперь его следует называть сэр Мик Джаггер

Фото: Reuters

«Всякое бывает. Ты просыпаешься рано утром, смотришь на свою старую ложку и говоришь сам себе: "Мик, кажется, самое время купить новых ложек". Что ты и делаешь»
. В 2011 году Мик Джаггер запустил проект SuperHeavy. В состав группы вошли такие музыканты, как экс-участник Eurythmics, продюсер Дэйв Стюарт, юная обладательница «Грэмми» соул-певица Джосс Стоун, сын Боба Марли Дэмиан и индийский композитор Aлла Pакха Рахман, автор саундтреков к фильмам «Миллионер из трущоб» и «127 часов»

Фото: Reuters

«Старость — это когда все говорят про твоё прошлое, а не будущее»
Модель и дизайнер Лорен Скотт (настоящее имя — Луэнн Бамбро), с которой с начала прошлого десятилетия встречался Мик Джаггер, найдена мертвой в марте 204 года в своих апартаментах в манхэттенском районе Челси. Мик Джаггер, с которым Лорен Скотт познакомилась в 2001 году, получил трагическое известие, едва прибыв в Перт в рамках австралийской части турне The Rolling Stones. СМИ сообщали, что он был совершенно раздавлен случившимся

Фото: Reuters

«Жизнь — это коктейльная вечеринка. Только на улице»
В 2012 году на концерте легендарной команды, приуроченном к 50-летию the Rolling Stones, Мик Джаггер выступил вместе с Lady Gaga

Фото: Reuters

«Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним. Не нужно заниматься музыкой все время. То же самое бывает в молодости: тебе кажется, что если ты не потрахаешься, день будет прожит зря».
Скульптура из песка на пляже Рио-де-Жанейро: Мик Джаггер с гитарой на фоне эмблемы группы The Rolling Stones

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все