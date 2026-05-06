Языковая безбарьерность

Группа The Rolling Stones на пресс-конференции в Нью-Йорке объявила о планах выпустить 10 июля свой 25-й студийный альбом. Он состоит из 14 песен и носит название «Foreign Tongues» («Иностранные языки»). Одновременно с объявлением о релизе «роллинги» обнародовали две новые песни — «In The Stars» и «Rough And Twisted». Игорь Гаврилов считает, что с таким материалом группа, общий возраст троих участников которой составляет 242 года, все еще может рассчитывать на мировой успех.

На новом альбоме Мик Джаггер (в центре) и его музыканты грозятся тряхнуть очередной по счету творческой молодостью

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Пауза между предыдущим альбомом The Rolling Stones «Hackney Diamonds» (см. “Ъ” от 21 октября 2023 года) и новой работой составит меньше трех лет. По меркам поздних The Rolling Stones это очень небольшой срок. В XXI веке группа выпустила два альбома с оригинальной музыкой, «Foreign Tongues» — третий.

Взяться за новую пластинку «роллингов» подвигнул продюсер Эндрю Уотт, который работал также и над «Hackney Diamonds».

Альянс сложился благодаря Полу Маккартни, который посоветовал лондонской группе Уотта, и вот на повестке дня уже второй альбом с Уоттом — а также с Полом Маккартни в эпизодической роли бас-гитариста.

Музыканты The Rolling Stones просят не называть его участие «камео». Маккартни и еще двое приглашенных музыкантов, Роберт Смит из The Cure и звезда рока 1960-х Стив Уинвуд — катализаторы целых музыкальных эпох, и даже их эпизодическое участие в студийных сессиях в состоянии повлиять на запись альбома в целом.

Так вышло с Робертом Смитом. После очередной записи вокала в студии Metropolis Мик Джаггер случайно встретил лидера The Cure. Он стоял к Джаггеру спиной, в длинных черных одеждах. Когда он повернулся, Джаггер не мог его не узнать, особенно легендарную черную губную помаду. «Я говорю: "Ты же Роберт Смит из The Cure!". Он мне: "Да, и мы никогда не встречались раньше". И я тогда: "Ну, раз уж ты здесь, давай, делай что-нибудь. Иди спой бэк-вокал",— рассказывал Джаггер о встрече на пресс-конференции.— Вот так иногда работают коллаборации».

Помимо Роберта Смита в записи «Foreign Tongues» принял участие еще один Смит — Чед, музыкант Red Hot Chili Peppers и один из самых востребованных барабанщиков рок-н-ролла.

Вопрос барабанщика в The Rolling Stones после смерти Чарли Уоттса в 2021 году стоит остро. На концертах с группой играет Стив Джордан, он же записал партии ударных для альбома «Hackney Diamonds». Но в «Hackney Diamonds» были использованы и партии, которые успел записать Чарли Уоттс. О посмертной роли Уоттса в «Foreign Tongues» известно только, что его барабаны звучат в песне «Hit Me In The Head». О том, существенна ли роль Чеда Смита в «Foreign Tongues», ничего конкретного пока не сообщается. Можно только сказать, что на вышедших в виде сингла песнях «In The Stars» и «Rough And Twisted» барабаны звучат громко и уверенно, и в целом эти песни производят гораздо более серьезное впечатление, нежели песня «Angry», с которой начиналась промокампания «Hackney Diamonds».

Песня «In The Stars» — аренный рок-н-ролл, построенный на простом гитарном риффе и снабженный трогательными вокальными гармониями на заднем плане. Гитары Кита Ричардса и Ронни Вуда удобно разместились, соответственно, в левом и правом канале, а голос громовержца Джаггера звучит прямо у вас в мозгу. «In The Stars» идеально подойдет для начала стадионных шоу, если группа все же решится на концертный тур. Пока таких планов у нее нет.

«Rough And Twisted» — блюз, который непременно нужно слушать на максимальной громкости. Собственно, никто из блюзовой элиты, дожившей до наших дней, так мощно не играет.

Песня «Rough And Twisted» была главной загадкой нового альбома, еще когда информация о нем циркулировала в виде слухов. «Роллинги» выпустили ее на виниловой пластинке тиражом 1 тыс. копий, спрятавшись под именем The Cockroaches. Теперь она вошла в альбом. Барабаны здесь выбивают из слушателя всю душу, гитары качественно ездят по ушам, а Мик Джаггер не только поет, но и в собственной неподражаемой манере солирует на губной гармошке.

Самое удивительно, что в тот же день в другом часовом поясе, в Лондоне, на Эбби-роуд, закрытое прослушивание своего нового альбома «The Boys From Dungeon Lane» (см. “Ъ” от 30 марта) устроил Пол Маккартни. Резонанс от пресс-конференции The Rolling Stones был больше, теперь следующий ход за другом-конкурентом. Имена участников The Beatles и The Rolling Stones снова, как и 60 лет назад, у всех на устах.

Игорь Гаврилов