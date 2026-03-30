Секретный аккорд

Бывший участник The Beatles и самый авторитетный сочинитель песен из ныне живущих обнародовал первый сингл из нового альбома — песню «Days We Left Behind». Альбом выйдет в мае, и вот, что о нем узнал Игорь Гаврилов.

Новую песню «Days We Left Behind» на концертах Пол Маккартни пока не исполняет

Фото: Danny Lawson / PA Images / Getty Images Новую песню «Days We Left Behind» на концертах Пол Маккартни пока не исполняет

Это была пятница как пятница. Страны выясняли отношения. Политики несли чушь. Цены росли. Люди ругались в соцсетях. Ничего необычного.

Во второй половине дня на лицах людей, возвращавшихся с работы, вдруг стали появляться улыбки. Это Пол Маккартни выпустил новую, первую за шесть лет песню «Days We Left Behind» («День, который мы оставили позади»).

И ее хотелось слушать по кругу, чтобы сохранить этот редкий момент счастья.

«Мы встретились на Фортлин-Роуд, секретный придумали код, дав слово — молчанье до гроба. И я стою на своем: обет, что мы дали вдвоем, пустым не остался словом». Голос Пола Маккартни звучал в наушниках, в автомобильных стереосистемах и динамиках голосовых помощников. А до винила дело еще не дошло. Полноценный альбом с песней «Days We Left Behind» выйдет 29 мая. Он называется «The Boys From Dungeon Lane».

Фортлин-Роуд — адрес ливерпульской квартиры Пола Маккартни, где они постоянно виделись с Джоном Ленноном. Данжен-Лейн — улица, ведущая к пляжу Оглет, где Маккартни вместе со своим братом Майком и Джорджем Харрисоном часто наблюдали за птицами. Сегодня Данжен-Лейн ведет к аэропорту имени Джона Леннона. Накануне релиза «Days We Left Behind» Пол Маккартни опубликовал на своем сайте плейлист с песнями из своего бэк-каталога, посвященными птицам.

Пока все говорит о том, что речь в альбоме «The Boys From Dungeon Lane» пойдет о тихом и беззаботном детстве Пола Маккартни и его друзей.

В официальном пресс-релизе о пластинке пишут: «В этих необыкновенных новых песнях Пол Маккартни предстает перед нами в откровенном, уязвимом и глубоко созерцательном настроении». Также сообщается о том, что в текстах он делится воспоминаниями, которые раньше не были достоянием гласности. Есть в альбоме и «песни о любви, вдохновленные более свежими впечатлениями». То есть, вероятнее всего, отношениями с Нэнси Шевелл, на которой сэр Пол женат уже 15 лет.

Продюсером альбома «The Boys From Dungeon Lane» стал Эндрю Уотт. Впервые публика увидела их имена в одном контексте, когда Пол Маккартни записал партию бас-гитары для песни «Bite My Head Off» из альбома The Rolling Stones «Hackney Diamonds» (2023). Теперь сообщается, что их с Маккартни первая совместная работа датируется 2021 годом. Это песня «As You Lie There», открывающая альбом «The Boys From Dungeon Lane».

Прославившись благодаря сотрудничеству с Постом Мэлоуном во второй половине 2010-х, Эндрю Уотт последовательно получал ангажементы от Оззи Осборна, Майли Сайрус, Джастина Бибера, Элтона Джона, Pearl Jam, The Rolling Stones, Игги Попа и Леди Гаги. Эндрю Уотт стал персоной, особо приближенной к классикам рока.

Нельзя сказать, что у него есть какой-либо собственный продюсерский почерк, как у Марка Ронсона, или что он изобрел нечто, чего до него не было, как Рик Рубин. Скорее он умеет выбивать из звезд квинтэссенцию их собственного фирменного стиля, заставляет их быть максимально похожими на себя самих. На качестве композиций это никак не сказывается, и громкие релизы Оззи Осборна «Ordinary Man» (2020) и The Rolling Stones «Hackney Diamonds» в итоге не стали бриллиантами их дискографий.

В случае с Полом Маккартни (если судить по вышедшей песне) авторский гений музыканта, похоже, на месте. Уотту нужно было только сдерживать экспериментаторский порыв, который время от времени накрывает классика с головой.

«Days We Left Behind» продолжает ряд печальных, полных тревоги песен Маккартни XXI века, успешно эксплуатирующих его заметно постаревший голос.

После релиза песни Пол Маккартни на протяжении двух вечеров играл в лос-анджелесском Fonda Theatre. Однако песня «Days We Left Behind» на концертах не прозвучала. Музыкант повторил программу, которую он играл в последнем мировом турне,— хиты The Beatles и лучшее из сольного каталога. В 2025 году он дал более 20 полноценных стадионных концертов, что для 83-летнего джентльмена — впечатляющая цифра.

На концертах в скромном по вместимости (не более 1,2 тыс. зрителей) театре собралась вся голливудская знать, от мала до велика. Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Оливия Родриго — все главные поющие девушки были здесь. Как и ветераны киноцеха во главе с Харрисоном Фордом и Алем Пачино. Отца приехала поддержать Стелла Маккартни. Заехал и экс-коллега по The Beatles Ринго Старр, правда, на сцену не поднимался. Занятная деталь: зрителей попросили сдать на входе телефоны, чтобы получить максимально возможное удовольствие от шоу. Поэтому «фанатских» видео с этого шоу в интернете почти нет.