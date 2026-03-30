Секретный аккорд

Пол Маккартни выпустит 19-й альбом

Бывший участник The Beatles и самый авторитетный сочинитель песен из ныне живущих обнародовал первый сингл из нового альбома — песню «Days We Left Behind». Альбом выйдет в мае, и вот, что о нем узнал Игорь Гаврилов.

Новую песню «Days We Left Behind» на концертах Пол Маккартни пока не исполняет

Фото: Danny Lawson / PA Images / Getty Images

Фото: Danny Lawson / PA Images / Getty Images

Это была пятница как пятница. Страны выясняли отношения. Политики несли чушь. Цены росли. Люди ругались в соцсетях. Ничего необычного.

Во второй половине дня на лицах людей, возвращавшихся с работы, вдруг стали появляться улыбки. Это Пол Маккартни выпустил новую, первую за шесть лет песню «Days We Left Behind» («День, который мы оставили позади»).

И ее хотелось слушать по кругу, чтобы сохранить этот редкий момент счастья.

«Мы встретились на Фортлин-Роуд, секретный придумали код, дав слово — молчанье до гроба. И я стою на своем: обет, что мы дали вдвоем, пустым не остался словом». Голос Пола Маккартни звучал в наушниках, в автомобильных стереосистемах и динамиках голосовых помощников. А до винила дело еще не дошло. Полноценный альбом с песней «Days We Left Behind» выйдет 29 мая. Он называется «The Boys From Dungeon Lane».

Фортлин-Роуд — адрес ливерпульской квартиры Пола Маккартни, где они постоянно виделись с Джоном Ленноном. Данжен-Лейн — улица, ведущая к пляжу Оглет, где Маккартни вместе со своим братом Майком и Джорджем Харрисоном часто наблюдали за птицами. Сегодня Данжен-Лейн ведет к аэропорту имени Джона Леннона. Накануне релиза «Days We Left Behind» Пол Маккартни опубликовал на своем сайте плейлист с песнями из своего бэк-каталога, посвященными птицам.

Пока все говорит о том, что речь в альбоме «The Boys From Dungeon Lane» пойдет о тихом и беззаботном детстве Пола Маккартни и его друзей.

В официальном пресс-релизе о пластинке пишут: «В этих необыкновенных новых песнях Пол Маккартни предстает перед нами в откровенном, уязвимом и глубоко созерцательном настроении». Также сообщается о том, что в текстах он делится воспоминаниями, которые раньше не были достоянием гласности. Есть в альбоме и «песни о любви, вдохновленные более свежими впечатлениями». То есть, вероятнее всего, отношениями с Нэнси Шевелл, на которой сэр Пол женат уже 15 лет.

Продюсером альбома «The Boys From Dungeon Lane» стал Эндрю Уотт. Впервые публика увидела их имена в одном контексте, когда Пол Маккартни записал партию бас-гитары для песни «Bite My Head Off» из альбома The Rolling Stones «Hackney Diamonds» (2023). Теперь сообщается, что их с Маккартни первая совместная работа датируется 2021 годом. Это песня «As You Lie There», открывающая альбом «The Boys From Dungeon Lane».

Прославившись благодаря сотрудничеству с Постом Мэлоуном во второй половине 2010-х, Эндрю Уотт последовательно получал ангажементы от Оззи Осборна, Майли Сайрус, Джастина Бибера, Элтона Джона, Pearl Jam, The Rolling Stones, Игги Попа и Леди Гаги. Эндрю Уотт стал персоной, особо приближенной к классикам рока.

Нельзя сказать, что у него есть какой-либо собственный продюсерский почерк, как у Марка Ронсона, или что он изобрел нечто, чего до него не было, как Рик Рубин. Скорее он умеет выбивать из звезд квинтэссенцию их собственного фирменного стиля, заставляет их быть максимально похожими на себя самих. На качестве композиций это никак не сказывается, и громкие релизы Оззи Осборна «Ordinary Man» (2020) и The Rolling Stones «Hackney Diamonds» в итоге не стали бриллиантами их дискографий.

В случае с Полом Маккартни (если судить по вышедшей песне) авторский гений музыканта, похоже, на месте. Уотту нужно было только сдерживать экспериментаторский порыв, который время от времени накрывает классика с головой.

«Days We Left Behind» продолжает ряд печальных, полных тревоги песен Маккартни XXI века, успешно эксплуатирующих его заметно постаревший голос.

После релиза песни Пол Маккартни на протяжении двух вечеров играл в лос-анджелесском Fonda Theatre. Однако песня «Days We Left Behind» на концертах не прозвучала. Музыкант повторил программу, которую он играл в последнем мировом турне,— хиты The Beatles и лучшее из сольного каталога. В 2025 году он дал более 20 полноценных стадионных концертов, что для 83-летнего джентльмена — впечатляющая цифра.

На концертах в скромном по вместимости (не более 1,2 тыс. зрителей) театре собралась вся голливудская знать, от мала до велика. Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Оливия Родриго — все главные поющие девушки были здесь. Как и ветераны киноцеха во главе с Харрисоном Фордом и Алем Пачино. Отца приехала поддержать Стелла Маккартни. Заехал и экс-коллега по The Beatles Ринго Старр, правда, на сцену не поднимался. Занятная деталь: зрителей попросили сдать на входе телефоны, чтобы получить максимально возможное удовольствие от шоу. Поэтому «фанатских» видео с этого шоу в интернете почти нет.

Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены

Фото: из личного архива Пола Маккартни

В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона
Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон

Фото: AP

«Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»
К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles

Фото: AP

Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали «Long Tall Sally» и «My Bonnie». После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр
На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой

Фото: AP / Suzanne Vlamis

В 1963 году сингл «She Loves You» возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе «Ed Sullivan Show», которую посмотрели более 70 млн человек
На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

Фото: AP / John Glanville

20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню «Can’t Buy Me Love», написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада «And I Love Her», на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий
На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

Фото: AP

29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма «Help!», а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом «Rubber Soul», ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала «Michelle». 5 августа 1966 года вышел альбом «The Beatles Revolver». Написанные для него Полом Маккартни песни — «Eleanor Rigby», «Here There and Everywhere», «Yellow Submarine» и другие стали классикой XX века

Фото: AP

«А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает»
На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год

Фото: Reuters

Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году

Фото: Reuters

С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы «Wild Life» был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом
На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун

Фото: Reuters

26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом «Tug of War», который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля

Фото: AP / Christopher Brown

«На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел "Let it be", а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое»
На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни

Фото: Reuters

9 октября 2011 года Пол Маккартни женился в третий раз, его супругой стала американская предпринимательница Нэнси Шевелл (на фото). Первая жена музыканта Линда умерла 17 апреля 1998 года от рака груди, от брака с ней у Пола трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Кроме того, Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака Хизер. Второй раз музыкант женился в 2002 году на бывшей модели Хизер Миллс. Супруги развелись 17 марта 2008 года, у них есть дочь Беатрис Милли

Фото: Reuters

В 2012 году Пол Маккартни получил звезду на Аллее славы Голливуда. За нее он поблагодарил всех участников группы The Beatles

Фото: Reuters

В 2002 году Пол Маккартни начал всемирное турне Back In The World, в ходе которого впервые посетил Россию и 24 мая 2003 года выступил с концертом на Красной площади в Москве. В 2011 году Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории. А в честь 75-летнего юбилея королева Елизавета II объявила о присуждении сэру Полу Ордена кавалеров почета — награды, которую может иметь не более 65 человек, одновременно живущих на планете

Фото: AP

В ноябре 2021 года вышла книга музыканта под названием The Lyrics: 1956 to Present. Она основана на беседах Пола Маккартни с ирландским поэтом Полом Малдуном

Фото: David Richard / AP

В июне 2022 года Маккартни стал хедлайнером фестиваля «Гластонбери». Он оказался самым возрастным участником мероприятия за всю его историю

Фото: Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images

«Люди спрашивают меня, что я думаю насчет Beatles. А я просто горжусь тем, что было»
На фото: выставка фотографий, снятых Маккартни в 1963-1964 годах

Фото: Theo Wargo / Getty Images for MPL

