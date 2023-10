Язык сердца

На прилавках и на цифровых платформах — первый с 2005 года студийный альбом британской группы The Rolling Stones. С замиранием сердца конверт распечатал Игорь Гаврилов.

The Rolling Stones на новом альбоме звучат как новые

Фото: AP

«Hackney Diamonds» — первый альбом оригинального студийного материала The Rolling Stones за 18 лет, прошедшие после выхода альбома «A Bigger Bang». Все эти годы The Rolling Stones оставались на виду, прежде всего благодаря нескончаемым концертным турне. И нельзя сказать, что их выступления привлекали внимание только лишь как аттракцион долголетия. В свои 70 с лишним музыканты сохраняли способность генерировать концертную энергию, не похожую ни на что в индустрии стадионных шоу, ни на ровесников The Rolling Stones, ни на молодежь.

Но были не только концерты. В 2012 году в посвященный 50-летию группы сборник «GRRR!» The Rolling Stones включили брызжущую тестостероном новую песню «Doom and Gloom». В 2015 году они выпустили кавер-альбом «Blue & Lonesome», отдав дань своим учителям — старым блюзменам. Звук альбома был отшлифован до блеска, но все же выглядел факультативной вещью, отклонением от курса. Тем более что Мик Джаггер, ушедший от альбомного формата, регулярно выпускал блестящие, практически безупречные сольные синглы, а также участвовал в недооцененной супергруппе SuperHeavy. Наконец, в 2020 году The Rolling Stones откликнулись на глобальный локдаун синглом «Living in a Ghost Town». «Роллингам» нашлось что сказать, не скатываясь в самоповторы. При этом они планомерно перерабатывали и переиздавали свои старые записи и сделали из этого процесса отдельный успешный бизнес.

Запись альбома «Hackney Diamonds» началась в декабре 2022 года, а к Дню святого Валентина уже закончилась. «Роллинги» гордятся темпами работы, хотя ясно, что ряд сессий ждал своего часа уже давно. Например, в песнях «Mess It Up» и «Live by the Sword» звучат барабаны Чарли Уоттса, который умер в августе 2021 года. Тем не менее песня «Living in a Ghost Town» в альбом не вошла и пополнила список недооцененных внеальбомных шедевров группы.

Если в 1990-х The Rolling Stones сотрудничали с продюсерской командой The Dust Brothers, известной своим умением управляться с сэмплами, то в дальнейшем за звук отвечали только Мик Джаггер и Кит Ричардс, да еще их старый боевой товарищ — продюсер Дон Уоз. Для записи «Hackney Diamonds» на борт взяли вездесущего продюсера Эндрю Уотта. В новой песне «Bite My Head Off» на бас-гитаре играет Пол Маккартни, и это именно он посоветовал «роллингам» привлечь Уотта к работе над новыми песнями. Альбом «Hackney Diamonds» вышел в день рождения Уотта, который к своим 32 годам уже окучил, кажется, всех живущих классиков рока, будучи по природе своей поп-продюсером, создавшим бестселлеры Джастина Бибера и Поста Мэлоуна.

Кто бы ни был человек за студийным пультом, зная потенциал The Rolling Stones, от новых песен ждешь прежде всего трудно определимой, но всегда присутствующей рок-н-ролльной правды, которая есть в записях, сделанных группой в новом веке. Их грув не спутать ни с чем, и уход Чарли Уоттса, пусть и лично передавшего барабанные палочки Стиву Джордану, как и привлечение к работе модного продюсера, вызывали сомнения. И напрасно. Даже наивный дизайн обложки с клинком, разрубающим алмазное сердце, этой пластинке вполне к лицу.

Альбом начинается с эталонного роллинговского номера «Anger», в котором есть и цепляющие гитарные риффы, и звериная страсть в вокале Джаггера, и даже соло на бас-гитаре. К слову, его сыграл Кит Ричардс, и в аранжировке оно сложено с его же гитарным соло. На интуитивном уровне чувствуется, что на барабанах играл не Уоттс, но это, наверное, важно только самым отпетым фанатам.

Говоря о бас-гитаре, стоит отметить присутствие на альбоме одного из участников классического состава The Rolling Stones Билла Уаймена. Ему 86 лет, и он играет в песне «Live by the Sword», в ней же играет Элтон Джон. Пианист уже несколько лет прощается с миром в своем сольном туре, но редко отказывает коллегам в коллаборациях. А вот Уайман не появлялся в компании Джаггера и Ричардса 30 лет. Видимо, не смог сопротивляться мощи предложенного номера — сметающего все на своем пути рок-н-ролла. Другой басист, Пол Маккартни, принял участие в записи «Bite My Head Off», видимо, по той же причине — сам он таких наваристых, откровенно сексуальных и громких рок-н-роллов не писал давно.

Ходили слухи, что в стороне от альбома не остался и его коллега по The Beatles Ринго Старр, но в итоге вместо «фита» у The Rolling Stones Старр выпустил целый собственный EP «Rewind Forward» — милую, как всегда чуть пересахаренную пластинку с идеальными битловскими гармониями. Даже слух о его участии добавил внимания «Hackney Diamonds». И если вся последняя музыка Ринго Старра при всем его и ее обаянии обращена в прошлое, то The Rolling Stones — абсолютный сегодняшний день.

Помимо Пола Маккартни и Элтона Джона в записи «Hackney Diamonds» приняла участие Леди Гага. Она поет в блюзе «Sweet Sounds of Heaven», делает свою работу хорошо, но любая из бэк-вокалисток The Rolling Stones справилась бы не хуже, как и штатный клавишник Чак Ливелл сыграл бы в этой песне не хуже Стиви Уандера. В промо «Hackney Diamonds» сделан беспрецедентный акцент на приглашенных звезд, и они, безусловно, привлекли к нему дополнительное внимание, как и новая линейка одежды Пола Смита с символикой группы, и использование логотипа группы с высунутым языком в форме футбольного клуба «Барселона». Но важнее всего то, что в основе альбома — натуральное музыкальное вещество. Этот альбом — возможность настоящей страсти со знаком плюс посреди эпохи со знаком минус.

Финальная песня с простым названием «Rolling Stone Blues» аутентична до такой степени, что сложно представить себе, что может быть после. Но написали ее не The Rolling Stones, это блюз Мадди Уотерса. А The Rolling Stones своего последнего слова не сказали. От зимних сессий с Эндрю Уоттом остался еще десяток невыпущенных песен.