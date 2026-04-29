Ушаков подтвердил визит Фицо в Москву на парад 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет на Парад Победы в Москву 9 мая. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам представителя главы государства, помимо Роберта Фицо на мероприятии будут и другие иностранные гости. Кто именно, господин Ушаков не уточнил. В 2025 году президент Владимир Путин проводил переговоры со словацким премьером в праздничный день.

В этом году Парад Победы в Москве пройдет без военной техники. Также в торжестве не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что военной техники не будет на Красной площади 9 мая из соображений безопасности.