Ставропольский разработчик ПО заработал 2,9 млрд рублей прибыли

АО «Монитор Электрик», зарегистрированное в Ставропольском крае, по итогам 2025 года получило 2,89 млрд руб. чистой прибыли. Это следует из отчетности компании, которую проанализировал «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ

Выручка разработчика программного обеспечения для энергетики за год выросла более чем в два раза — с 1,79 млрд до 4,06 млрд руб. Рентабельность компании превысила 70%.

«Монитор Электрик» специализируется на создании систем диспетчерского управления энергосетями, аналитических платформ, цифровых модулей и программных комплексов для энергетической инфраструктуры. Основным продуктом компании является платформа СК-11, предназначенная для управления электросетями, подстанциями и генерирующими объектами в режиме реального времени.

По данным СПАРК–Интерфакс, совокупная прибыль ИТ-компаний Ставропольского края в 2025 году составила 3,66 млрд руб. Таким образом, на «Монитор Электрик» пришлось более 75% финансового результата всей отрасли региона. Без учета компании прибыль остальных участников рынка сохранилась на уровне 700–800 млн руб.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Кавказ», связывают высокие финансовые показатели компании со спецификой рынка промышленного программного обеспечения и сотрудничеством с крупными энергетическими структурами. Как отмечает аналитик ИТ-рынка Алина Киселева, компания работает преимущественно в сегменте инфраструктурных проектов и долгосрочных внедрений для сетевых и генерирующих организаций.

По ее словам, региональный ИТ-рынок остается высококонцентрированным: основная часть прибыли формируется несколькими продуктовыми разработчиками, тогда как большинство компаний работают в сегментах интеграции, сопровождения и сервисной поддержки.

Второе место по прибыли среди ИТ-компаний региона занимает ООО «Рус-Билет», развивающее цифровые платформы для автобусных перевозок. Компания заработала 195,2 млн руб. чистой прибыли при выручке 526,6 млн руб.

Подробнее читайте в материале «Встроились системой»

Роман Лаврухин