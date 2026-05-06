Биржевые цены на газ в Европе снизились на 15%

Биржевые цены на газ на одном из основных европейских газовых хабов TTF (Нидерланды) упали на 15%. По состоянию на 14:00 мск стоимость упала ниже €40,7 за МВт-ч, или около $501 за 1 тыс. куб. м. Это следует из данных биржи ICE.

Сегодня биржевые цены на газ начали снижаться после публикации Axios о том, что США и Иран близки к заключению краткого меморандума о взаимопонимании. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что страны согласовали большинство пунктов мирной сделки. Позднее биржевые цены на газ начали расти. По состоянию на 16:55 мск, на бирже ICE стоимость выросла до €43,9 за МВт-ч.

В конце марта Еврокомиссия сообщала о росте цен на газ в ЕС на 70% после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. По данным ICE, к 3 марта биржевые цены на газ выросли с €31,2 за МВт-ч до €51 за МВт-ч. Цены на нефть, по данным на конец марта, увеличились на 60%. Дополнительные расходы ЕС на закупки энергоресурсов достигли €14 млрд.

