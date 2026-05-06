«Аль-Арабия»: США и Иран согласовали большинство пунктов мирной сделки
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф недавно провел непрямые переговоры с представителями Ирана, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. По их информации, стороны одобрили большинство пунктов проекта мирного соглашения.
По словам собеседников телеканала, проект соглашения включает:
- полное прекращение военных действий;
- возобновление судоходства в Ормузском проливе;
- вопросы, касающиеся обогащенного урана в Иране;
- разблокировку замороженных иранских активов;
- отказ Ирана от планов по получению ядерного оружия.
Тегеран подтвердил, что не стремится к получению ядерного оружия, и Вашингтон приветствовал это решение, отметили источники «Аль-Арабии». По их данным, США и Иран «близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны», однако последующие переговоры могут занять несколько месяцев.
С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. В апреле американская и иранская делегации провели один раунд переговоров в Пакистане, который не привел к окончательному мирному соглашению. По информации Axios, США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам меморандума о прекращении конфликта в ближайшие 48 часов.
О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «"Проект свободы встал на якорь"».