«Аль-Арабия»: США и Иран согласовали большинство пунктов мирной сделки

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф недавно провел непрямые переговоры с представителями Ирана, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. По их информации, стороны одобрили большинство пунктов проекта мирного соглашения.

По словам собеседников телеканала, проект соглашения включает:

полное прекращение военных действий;

возобновление судоходства в Ормузском проливе;

вопросы, касающиеся обогащенного урана в Иране;

разблокировку замороженных иранских активов;

отказ Ирана от планов по получению ядерного оружия.

Тегеран подтвердил, что не стремится к получению ядерного оружия, и Вашингтон приветствовал это решение, отметили источники «Аль-Арабии». По их данным, США и Иран «близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны», однако последующие переговоры могут занять несколько месяцев.

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. В апреле американская и иранская делегации провели один раунд переговоров в Пакистане, который не привел к окончательному мирному соглашению. По информации Axios, США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам меморандума о прекращении конфликта в ближайшие 48 часов.

