ЕК: цены на газ в Евросоюзе выросли на 70% с начала марта

Цены на газ в Европейском союзе выросли на 70%, на нефть — на 60% после начала операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Дополнительные расходы ЕС на закупки энергоресурсов достигли €14 млрд.

«Цены на нефть и газ в Европе не вернутся к прежнему уровню в обозримом будущем, даже если мир с Ираном будет подписан завтра, поскольку инфраструктура региона разрушена»,— сказал господин Йоргенсен (цитата по ТАСС). Еврокомиссар призвал страны ЕС к скоординированным действиям и ускорению перехода на альтернативные источники энергии.

Ограничение Ираном судоходства через Ормузский пролив привело к сбоям поставок и росту цен на энергоресурсы. Правительствам ЕС рекомендовали подготовиться к продолжительным потрясениям на энергетических рынках и избегать решений, которые могут увеличить потребление топлива или снизить эффективность нефтепереработки.