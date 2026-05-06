Прибыль ИТ-компаний Ставрополья достигла 3,6 млрд рублей в 2025 году

Совокупная чистая прибыль ИТ-компаний Ставропольского края по итогам 2025 года достигла 3,66 млрд руб., увеличившись почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Такие данные следуют из отчетности компаний, проанализированной «Ъ-Кавказ».

В выборку вошли 170 региональных ИТ-компаний. Годом ранее совокупная прибыль 162 участников рынка составляла около 1,9 млрд руб. При этом основной вклад в рост вновь обеспечило АО «Монитор Электрик», специализирующееся на разработке программного обеспечения для энергетики и промышленной автоматизации. По итогам 2025 года компания получила 2,89 млрд руб. чистой прибыли против 1,1 млрд руб. годом ранее.

Выручка «Монитор Электрик» за год выросла более чем в два раза — с 1,79 млрд до 4,06 млрд руб. Компания разрабатывает системы диспетчерского управления энергосетями, аналитические платформы и программные комплексы для энергетической инфраструктуры. Основным продуктом остается платформа СК-11, используемая для управления электросетевыми и генерирующими объектами в режиме реального времени. В штате компании работают около 400 человек.

Без учета крупнейшего игрока совокупный финансовый результат остальных ИТ-компаний региона сохраняется на уровне 700–800 млн руб. Эксперты отмечают, что рынок остается высококонцентрированным, а значительная часть компаний работает в сегментах интеграции, сопровождения и внедрения готовых решений.

Второе место по прибыли среди ИТ-компаний региона занимает ООО «Рус-Билет», развивающее цифровые платформы для автобусных перевозок. Чистая прибыль компании выросла с 34 млн до 195,2 млн руб., а выручка увеличилась более чем в два раза — до 526,6 млн руб. Компания создает системы управления рейсами, продажами билетов и интеграции с транспортными агрегаторами.

Рост выручки также показал разработчик телематических решений ООО «Автотрекер». Компания увеличила оборот почти до 370 млн руб., однако чистая прибыль сократилась до 34,8 млн руб., а рентабельность опустилась ниже 10%.

По оценке аналитиков, ИТ-рынок Ставрополья формируется вокруг нескольких крупных разработчиков и большого числа небольших сервисных компаний. При этом именно продуктовые решения в сфере энергетики и цифровых платформ обеспечивают основную часть прибыли отрасли.

Роман Лаврухин