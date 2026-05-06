Александр Полиди: «Экономика всегда реагирует инерционно»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 30 апреля провели бизнес-завтрак «ПОЛИДэкономика». Спикером встречи стал сооснователь клуба, доктор экономических наук, заслуженный экономист Кубани, профессор Александр Полиди. Резидентам и гостям клуба профессор рассказал о цикличности и инерционности экономики, отметил ключевые экономические факторы, а также главные сегодняшние тренды.

Спикер бизнес-завтрака Александр Полиди

Сегодняшнюю экономическую ситуацию Александр Полиди охарактеризовал как состояние «радикальной неопределенности». Вряд ли кто-то из представителей бизнеса или властей сможет спрогнозировать развитие событий в краткосрочной перспективе. «Современные тренды слишком противоречивы по сравнению с тем, что мы когда-то изучали в академических источниках»,— отметил профессор.

По его мнению, экономика сегодня находится в подавленном состоянии вследствие жесткой денежно-кредитной политики, ужесточения налоговых условий и других факторов.

«Фундаментальная экономика — циклична. Из цикла роста мы вошли в цикл спада. Но обязательно появится импульс, который позволит ей развернуться в другую сторону»,— убежден профессор.

Один из ключевых факторов экономики — уровень потребления. Потребление сегодня стагнирует, так как исчерпаны возможности роста производительности труда. Отсутствует рост производительности — замедляется рост заработков. Если в прошлом году доходы населения, по статистике, в среднем росли на 6%, то в этом году они растут в лучшем случае на 1,7–2%, привел пример профессор.

«Экономика всегда реагирует инерционно. Рынок труда снова смещается в сторону работодателя. Сейчас тренд роста зарплат близок к угасанию. В следующем году угасание тренда на дефицит персонала приведет к нулевому росту зарплат»,— комментирует Александр Полиди.

При этом в прошлом году, по официальным данным, доля работающих россиян старше 60 лет впервые превысила долю работников возрасте 23–30 лет — 12 и 11% соответственно. Через 10 лет этот разрыв может увеличиться до 4%.

Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Важным экономическим фактором спикер назвал инвестиции. «Увеличиваются инвестиции, растет и экономика. Сегодня наша экономика дезориентирована без иностранных инвестиций»,— отмечает профессор.

В числе главных сегодняшних трендов профессор отметил осторожность потребителей. Те, у кого есть деньги, не спешат их тратить. Предприниматели же стараются развиваться за счет собственных ресурсов, поскольку стоимость кредитных средств все еще остается высокой, резюмировал Александр Полиди, отвечая на вопросы гостей и резидентов Клуба.