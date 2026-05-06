В Туапсе предупредили о проведении учебных стрельб

В Туапсе проводятся учебные стрельбы. Об этом рассказал глава курортного района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что на территории муниципалитета проходят плановые учебные мероприятия. Жителей призвали сохранять спокойствие при возможных громких звуках, связанных с проведением стрельб.

Подобные мероприятия проводятся в рамках тренировочного процесса и направлены на отработку необходимых действий профильных служб и подразделений.

Дополнительная информация о времени завершения учебных мероприятий не уточняется. Жителям рекомендовано ориентироваться на официальные сообщения уполномоченных органов.

Одновременно о проведении учений сообщили и в Сочи. По официальной информации, 6 мая с 09:00 до 23:00 учебные стрельбы проходят в акватории Морского порта Сочи.

Мария Удовик