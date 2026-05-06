Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Фонд развития промышленности Крыма получил 129 млн рублей

Власти Республики Крым направят полученную из федерального бюджета единую региональную субсидию на поддержку предприятий через Крымский региональный фонд развития промышленности, который в этом году получил финансирование в объеме более 129 млн руб. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, фонд обеспечит предоставление льготных займов предприятиям республики для реализации проектов по выпуску продукции, включенной в перечень приоритетных направлений. С момента основания фонда в 2019 году совокупная капитализация составила более 1,38 млрд руб.

«Благодарю Министерство промышленности и торговли Российской Федерации за постоянное внимание к вопросам развития нашей республики. Уверен, что каждый вложенный рубль вернется новыми рабочими местами, качественной отечественной продукцией и устойчивым экономическим ростом»,— заявил Сергей Аксенов.

Алина Зорина

Новости компаний Все