Фонд развития промышленности Крыма получил 129 млн рублей

Власти Республики Крым направят полученную из федерального бюджета единую региональную субсидию на поддержку предприятий через Крымский региональный фонд развития промышленности, который в этом году получил финансирование в объеме более 129 млн руб. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, фонд обеспечит предоставление льготных займов предприятиям республики для реализации проектов по выпуску продукции, включенной в перечень приоритетных направлений. С момента основания фонда в 2019 году совокупная капитализация составила более 1,38 млрд руб.

«Благодарю Министерство промышленности и торговли Российской Федерации за постоянное внимание к вопросам развития нашей республики. Уверен, что каждый вложенный рубль вернется новыми рабочими местами, качественной отечественной продукцией и устойчивым экономическим ростом»,— заявил Сергей Аксенов.

Алина Зорина