Суджукскую лагуну расчистят от ила после завершения проектирования

Особо охраняемую природную территорию регионального значения «Суджукская лагуна» в Новороссийске очистят от иловых отложений при условии выделения финансирования после завершения разработки проектной документации на выполнение работ. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

В минприроды Кубани заявили, что ведомство заключило государственный контракт с ООО «Экотектор» 28 июля 2025 года на выполнение разработки проектной документации по расчистке ООПТ «Суджукская лагуна». В настоящее время проектирование не завершено, что препятствует осуществлению работ по очистке территории от иловых отложений.

«Работы по расчистке ООПТ регионального значения памятника природы "Суджукская лагуна" будут проведены после получения результатов исполнения указанного государственного контракта в соответствии с проектной документацией и при условии выделения необходимого финансирования»,— говорится в сообщении министерства природных ресурсов региона.

Контракт с ООО «Экотектор» был заключен для разработки оптимальных конструктивных, инженерно-технических и технологических решений с учетом существующих эколого-рекреационных ограничений, о чем также сообщили в министерстве.

Проран в Суджукской лагуне, соединяющий водоем с морем, последний раз открывали в конце октября 2025 года. Данный факт был подтвержден сотрудником ГБУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края». В минприроды Кубани пояснили, что в настоящее время проран засыпан галькой из-за неблагоприятных погодных условий, волн и штормовых нагонов.

Кристина Мельникова