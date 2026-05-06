СМИ сообщили об отмене парадов Победы в Ростове и Новочеркасске

Парады Победы 9 мая, предположительно, не состоятся в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Официальных заявлений об отмене мероприятий региональные и муниципальные власти не публиковали, однако ряд СМИ сообщил об этом со ссылкой на источники в администрациях городов и косвенные признаки подготовки к празднованию.

Информация о возможной отмене парада в Ростове-на-Дону появилась после публикации данных о командировке ведущего ростовских военных парадов Вячеслава Копачинского в Волгоград. Как сообщила «Волгоградская правда», солист ансамбля песни и пляски Южного военного округа прапорщик Копачинский, в течение нескольких лет выступавший ведущим парадов в Ростове, будет задействован в проведении праздничных мероприятий в Волгограде.

По данным издания, в Волгограде уже состоялись две репетиции парада — 2 и 5 мая. В тренировках участвовали парадные расчеты Волгоградского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, а также курсанты профильных учебных заведений. Генеральная репетиция назначена на 7 мая.

При этом ростовские СМИ обращают внимание, что за несколько дней до 9 мая в городе не сообщалось о проведении репетиций парада и связанных с ними ограничениях движения транспорта. Ранее заместитель главы администрации Ростова по внутренней политике Андрей Косенко заявлял, что решение о проведении парада относится к компетенции Минобороны РФ.

По данным ряда СМИ Новочеркасска, в городе также отказались от проведения парада Победы. Журналисты со ссылкой на администрацию города сообщили, что торжественное шествие в 2026 году проводиться не будет. В предыдущие два года парад в Новочеркасске также отменяли.

Валерий Климов