В Сочи средняя цена летних шин достигла 11 тысяч рублей
В 2025 году средняя стоимость летних шин в Сочи составила 11 тыс. руб., рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито». Это один из наиболее высоких уровней цен среди крупных городов региона. Рынок характеризуется устойчивой структурой спроса, где значительная часть продаж приходится на ограниченное число брендов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Лидером по доле продаж в Сочи стали шины Pirelli, на которые пришлось около 13% рынка. Второе место занял Michelin с показателем порядка 7%. Третью строчку занимает Bridgestone с долей около 6%. Таким образом, основная часть спроса сосредоточена у нескольких крупных производителей.
Помимо лидеров, в 2025 году в Сочи зафиксирован рост продаж отдельных брендов. Наиболее заметную динамику показали шины Sailun — их стали покупать в 2,3 раза чаще по сравнению с 2024 годом. Средняя стоимость данной продукции составила около 8,6 тыс. руб.
Сопоставимый рост продемонстрировали шины Zeta. Продажи этого бренда также увеличились в 2,3 раза, а средняя цена составила 8,9 тыс. руб. Такие показатели отражают расширение предложения в сегменте более доступных ценовых категорий.
Третье место по темпам роста заняли шины Kapsen. Спрос на них увеличился в 2,2 раза, а средняя стоимость достигла 12,5 тыс. руб. По ценовому уровню этот бренд относится к среднему и выше среднего сегменту.
В целом рынок летних шин в Сочи по итогам 2025 года демонстрирует сочетание стабильного спроса на наиболее известные марки и роста продаж у брендов, увеличивающих присутствие в регионе. При этом высокая средняя цена сохраняется на фоне активного сезонного спроса.