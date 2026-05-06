В Сочи средняя цена летних шин достигла 11 тысяч рублей

В 2025 году средняя стоимость летних шин в Сочи составила 11 тыс. руб., рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито». Это один из наиболее высоких уровней цен среди крупных городов региона. Рынок характеризуется устойчивой структурой спроса, где значительная часть продаж приходится на ограниченное число брендов.

Лидером по доле продаж в Сочи стали шины Pirelli, на которые пришлось около 13% рынка. Второе место занял Michelin с показателем порядка 7%. Третью строчку занимает Bridgestone с долей около 6%. Таким образом, основная часть спроса сосредоточена у нескольких крупных производителей.

Помимо лидеров, в 2025 году в Сочи зафиксирован рост продаж отдельных брендов. Наиболее заметную динамику показали шины Sailun — их стали покупать в 2,3 раза чаще по сравнению с 2024 годом. Средняя стоимость данной продукции составила около 8,6 тыс. руб.

Сопоставимый рост продемонстрировали шины Zeta. Продажи этого бренда также увеличились в 2,3 раза, а средняя цена составила 8,9 тыс. руб. Такие показатели отражают расширение предложения в сегменте более доступных ценовых категорий.

Третье место по темпам роста заняли шины Kapsen. Спрос на них увеличился в 2,2 раза, а средняя стоимость достигла 12,5 тыс. руб. По ценовому уровню этот бренд относится к среднему и выше среднего сегменту.

В целом рынок летних шин в Сочи по итогам 2025 года демонстрирует сочетание стабильного спроса на наиболее известные марки и роста продаж у брендов, увеличивающих присутствие в регионе. При этом высокая средняя цена сохраняется на фоне активного сезонного спроса.

Мария Удовик