«Мы становимся якорным партнером для крупного бизнеса»

Традиционно Банк ДОМ.РФ воспринимался рынком как узкоспециализированный институт, сфокусированный на финансировании жилищного строительства. Однако в прошлом году банк взял курс на диверсификацию бизнеса и начал масштабную экспансию в реальный сектор экономики. Сегодня банк активно работает с крупнейшими корпоративными заемщиками — от нефтегазовых компаний до металлургии и ритейла, а также усиливает позиции в финансировании инфраструктурных проектов. О том, как банк конкурирует за «голубые фишки», почему инфраструктура регионов становится одним из приоритетов и как новые финансовые инструменты — ЗПИФы и СФУК — меняют ландшафт рынка, на полях Кавказского инвестиционного форума корреспонденту «Ъ-Кавказ» рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков.



Стратегия экспансии: от строительного банка к универсальному финансовому партнеру

— Банк ДОМ.РФ долгое время воспринимался рынком как нишевой игрок, сфокусированный исключительно на девелопменте. С чем связано решение о создании масштабного корпоративно-инвестиционного блока (КИБ) и почему именно сейчас?

— Это решение — результат глубокой трансформации всей нашей группы ДОМ.РФ, в которую входит банк. В прошлом году компания стала публичной –провела первичное размещение акций на бирже. Подготовка к IPO стала не просто формальной процедурой — она потребовала от нас полноценной переоценки стратегии, в том числе бизнес-модели и роли банка в финансовой системе.

Мы увидели, что, обладая статусом системно значимого банка и входя в топ-10 финансовых организаций страны по капиталу и активам, оставаться нишевым игроком уже невозможно. Исторически наше ядро — это жилищное строительство, и здесь у нас сильнейшая экспертиза. Но за пределами этого сегмента находится огромный пласт экономики, в котором мы практически не были представлены.

Сегодня корпоративно-инвестиционный блок — это работа с крупнейшими компаниями с выручкой от 15 млрд руб. Это стратегические отрасли, капиталоемкие бизнесы, которым нужен масштаб, длинные деньги и надежный партнер. И наш текущий уровень капитала позволяет нам таким партнером быть.

При этом важно подчеркнуть: это была не только внутренняя инициатива. Мы увидели встречный запрос со стороны рынка. После того как банк стал системно значимым, крупные корпоративные клиенты сами начали приходить к нам. Это был очень важный сигнал: рынок фактически показал, что готов воспринимать нас как полноценного игрока в сегменте CIB.

— Это рынок, где уже доминируют крупнейшие банки. В чем ваше конкурентное преимущество при борьбе за «голубые фишки»?

— Наше ключевое преимущество — это сочетание масштаба и «чистого баланса». У многих крупных игроков нормативы концентрации риска на одного заемщика уже близки к предельным значениям. Мы же вошли в этот сегмент с существенным запасом капитала.

Это дает нам преимущество – мы можем финансировать проекты объемом до 100 млрд руб. на одного заемщика — как инвестиционные, так и оборотные. Для крупного бизнеса это принципиально: им неэффективно собирать финансирование по 5–10 млрд руб. в десятке банков. Им нужен один якорный кредитор, способный закрыть значительную часть потребности.

Более того, мы сознательно выбрали проактивную стратегию. Мы заранее, без запроса со стороны клиентов, установили кредитные лимиты на большинство крупнейших компаний страны — так называемые «голубые фишки». Мы пришли к ним уже с готовыми решениями. Это нетипично для банковского рынка, но именно это позволило нам быстро встроиться в диалог.

И еще один важный момент — мы изначально начали работу с крупнейшими, наиболее устойчивыми и прозрачными заемщиками. Это осознанная стратегия: сформировать качественную базу портфеля, минимизируя риск на старте, и уже дальше постепенно расширяться.

— Как рынок отреагировал на такую активность? Какова динамика вашего портфеля?

— Мы растем быстрее, чем планировали. Сегодня наш кредитный портфель составляет порядка 450 млрд руб., и мы идем с опережением графика. Цель на конец 2026 года — не менее 500 млрд руб.

Если сравнивать с крупнейшими банками, где корпоративные портфели исчисляются триллионами, это, конечно, пока более скромный масштаб. Но нужно учитывать, что сам блок был создан только в прошлом году. Для такой базы это действительно очень быстрый рост.

При этом мы растем осознанно: не за счет агрессивного принятия риска, а за счет качественных сделок с крупнейшими заемщиками и постепенного расширения продуктового предложения.

Важно и то, что рост активов сопровождается развитием пассивной базы. Мы активно привлекаем средства корпоративных клиентов — депозиты становятся значимой частью нашей структуры фондирования. Для нас это принципиально: строить сбалансированный бизнес, где активные операции поддерживаются устойчивой ресурсной базой. И, судя по обратной связи, клиенты высоко оценивают предлагаемые нами условия.

Мы находимся сейчас на площадке Кавказского инвестиционного форума, какие особенности работы с крупным бизнесом можете выделить в южных регионах?

Портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса нашего банка в южных регионах за последний год вырос в 1,5 раза и сейчас составляет почти 90 млрд рублей. То есть доля южных регионов составляет почти 20% в общей структуре. При этом для нас приоритетное направление в этих территориях – финансирование туристической инфраструктуры.

Например, один из ключевых проектов, который мы кредитуем – строительство двух канатных дорог, площадок для канатных станций, а также горнолыжных трасс на территории Красной поляны. Проект позволит в будущем создать единую зону катания горнолыжных курортов горного Сочи.

Соединение трасс Красной поляны с курортом ПАО «Газпром» планируется на отметке 2 335 метров, после завершения строительства канатных дорог и трасс со стороны курорта ПАО «Газпром». Банк ДОМ.РФ профинансирует проект в сумме 2,8 млрд рублей.

Планируется построить две пассажирских подвесных двухсекционных канатных дороги, оборудовать их 10-местными кабинами.

Общая протяженность канатных дорог составит 974 м, общая пропускная способность – 1 500 чел./час. Также будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью 1,6 км.

Отраслевой фокус: реальный сектор и инфраструктурный мандат

— Какие отрасли, помимо стройки, сейчас формируют ядро вашего бизнеса?

— Мы провели четкое структурное разделение. Сохранили корпоративно-строительный блок — это девелоперы, коммерческая недвижимость. А корпоративно-инвестиционный блок сфокусирован на всей остальной экономике.

Наиболее активный сегмент сегодня — нефтегаз, что логично с учетом структуры российской экономики. Но мы также видим устойчивый и растущий спрос со стороны торговли, потребительского сектора, промышленности и металлургии.

Причем речь идет не только о краткосрочном оборотном финансировании. Все больше проектов связано с инвестиционной фазой — строительством новых производств, модернизацией мощностей, запуском горно-обогатительных комбинатов.

Наша задача — быть для клиента не просто кредитором, а универсальным финансовым партнером. Мы развиваем расчетно-кассовое обслуживание, активно работаем с внешнеэкономическими платежами и одновременно усиливаем направление рынков капитала.

Речь идет о полноценном инвестиционно-банковском функционале: организации выпусков облигаций, подготовке размещений акций, структурировании сделок. Это важное дополнение к кредитованию — клиент получает доступ ко всему спектру инструментов, а не только к банковскому финансированию.

— Финансирование инфраструктуры — одно из ваших ключевых направлений, расскажите о нем подробнее.

— Это направление органично вытекает из роли ДОМ.РФ как института развития. Инфраструктура — это базис городской среды, а значит, и экономического роста.

Мы начали с механизма инфраструктурных облигаций, который развиваем с 2021 года. Сегодня это портфель порядка 210 млрд руб., 58 проектов в 29 регионах.

Среди них — парк «Минный городок» во Владивостоке, проекты в Москве, в Амурской области. Сейчас прорабатывается крупный проект водоснабжения в Ставропольском крае, который затронет сразу несколько городов.

Параллельно мы активно участвуем в рыночных проектах ГЧП и концессий. Здесь важную роль играет позиция Центрального банка Российской Федерации: регулятор вводит стимулирующие меры, снижая нагрузку на капитал банков при финансировании таких проектов.

Это делает инфраструктуру не только социально значимой, но и экономически привлекательной для банковского сектора. А с точки зрения экономики в целом — это мощнейший драйвер роста за счет мультипликативного эффекта: создаются цепочки коопераций, рабочие места, развиваются территории

— Вы упоминали, что гибкость и скорость — ваши приоритеты. Как это реализуется на практике?

— Скорость — это действительно наше конкурентное преимущество. В ряде случаев мы можем выйти на кредитный комитет в течение двух недель. Для рынка крупных корпоративных сделок это очень высокий показатель.

Это достигается за счет командной работы, упрощения внутренних процессов и фокуса на результате. При этом мы не жертвуем качеством анализа — просто делаем его быстрее.

Финансовый инжиниринг: синдикаты, СФУК и цифровая трансформация

— Сейчас много говорят о синдицированном кредитовании. Насколько этот инструмент актуален для вас?

— Он становится ключевым. Мы находимся в ситуации, когда капитал в банковской системе — ограниченный ресурс. Прежние послабления постепенно сокращаются, вводятся дополнительные надбавки по крупным кредитам, особенно свыше 50 млрд руб.

В этих условиях банкам становится выгодно распределять риски. Синдикаты позволяют финансировать крупные проекты, не перегружая баланс одного банка.

Мы активно участвуем в таких сделках и планируем усиливать роль организатора синдикатов.

Параллельно мы развиваем механизм СФУК — соглашения о финансировании участия в кредите. Это более гибкий инструмент: мы можем профинансировать проект, а затем передать часть риска другому банку, тем самым высвободив капитал.

— Ваш проект по ЗПИФам на базе кредитного портфеля получил высокую оценку рынка. В чем его суть?

— Это один из примеров финансового инжиниринга. Мы фактически секьюритизируем кредиты застройщикам, передавая часть риска инвесторам через закрытые паевые инвестиционные фонды.

Инвестор становится участником проекта, по сути — сокредитором, но без операционной нагрузки. Банк сохраняет за собой экспертизу, отбор проектов и контроль за их реализацией.

Первый выпуск на 1 млрд руб. был полностью размещен. Сейчас реализуется второй — на 1,5 млрд руб. Мы видим по своей розничной сети высокий интерес со стороны инвесторов.

В дальнейшем мы планируем расширять линейку: рассматривать упаковку денежных потоков от коммерческой недвижимости, складской инфраструктуры, арендного бизнеса.

— Как цифровизация влияет на корпоративно-инвестиционный бизнес?

— Мы видим два ключевых направления. Первое — клиентский опыт. Мы продолжаем разрабатывать цифровую среду, в которой стандартные операции — получение финансирования, размещение средств —максимально простые и быстрые, буквально «в один клик».

Второе — внутренние процессы. Мы внедряем инструменты искусственного интеллекта, которые помогают ускорить анализ, подготовку документов и принятие решений. Это снижает операционные затраты и сокращает время от заявки до выдачи средств.

При этом важно понимать: в сегменте крупнейших клиентов полностью заменить человеческое взаимодействие невозможно. Сложные сделки требуют индивидуального подхода, и наши команды готовы работать с клиентами фактически в режиме 24/7.

— Каким вы видите блок КИБ к 2030 году?

— В соответствии с нашей стратегией, мы планируем довести объем активов блока до 1 трлн руб., что составит порядка 15–20% от активов всей группы.

Но для нас важен не только масштаб. Мы уже видим позитивную реакцию рынка: клиенты прямо говорят, что появление нового игрока расширяет их возможности.

Наша задача — закрепиться в этом сегменте как универсальный финансовый партнер для крупнейшего бизнеса. Предлагать не только финансирование, но и комплексные решения — от рынков капитала до структурных продуктов — и при этом сохранять скорость, гибкость и клиентоориентированность.

