Суд не изменил меру пресечения обвиняемым в растрате на телеканале «Санкт-Петербург»

Петроградский районный суд отказался изменять меру пресечения обвиняемым по делу о растрате 37,2 млн рублей бюджетных средств, выделенных телеканалу «Санкт-Петербург», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Помимо Елены Никитиной и Александра Малькевича по делу проходят блогер Николай Камнев (известный как «Фима Психопат»), бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Борис Петров, его бывший заместитель Сергей Сыров и муж Елены Никитиной, президент «Фонда культуры семьи и детства» Сергей Кожокар. Им вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализацию денежных средств (пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Александру Малькевичу, Борису Петрову и Сергею Сырову инкриминируют только растрату; Сергею Кожокару — только отмывание денег, а Елена Никитина и Николай Камнев обвиняются по обеим статьям.

В октябре 2025 года Басманный суд отправил Никитину, Камнева и Сырова в столичный СИЗО, Кожокара поместил под домашний арест, а Малькевичу и Петрову назначил запрет определенных действий. Меру пресечения Петроградский районный суд, которому переданы материалы дела, продлил на шесть месяцев. В дальнейшем обвиняемых, находящихся в Москве, привезут в Санкт-Петербург.

Предварительное заседание по делу назначено на 15 мая. Оно пройдет в закрытом от слушателей режиме.

Елена Никитина ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест, как Сергей Сыров и Николай Камнев. Борис Петров просил изменить запрет определенных действий на обязательную явку в суд, а Сергей Кожокар — расширить временную рамку, в которую он может выходить из дома во время домашнего ареста. Представители не явившегося на заседание Александра Малькевича не возражали против продления меры пресечения, ссылаясь на то, что вскоре суд в любом случае рассмотрит ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с его отбытием в зону боевых действий по контракту с МО РФ.

Ранее его защитники заявили в суде, что экс-депутат ЗакСа Александр Малькевич будет служить в полку «Север-Ахмат». Как сообщил адвокат Сергей Горелкин, его подзащитный находится в распоряжении командования военной части № 77192.

Следствие установило, что в 2020–2021 годах Городское агентство по телевидению и радиовещанию Петербурга (ГАТР) под руководством Александра Малькевича заключило договоры об информационном сопровождении с частным фондом Николая Камнева. Исполнители должны были размещать информационные материалы на ресурсах канала «Санкт-Петербург», подконтрольных ГАТР. Однако они свою работу не выполнили и предоставили фиктивные документы о якобы опубликованных материалах. В ГАТР, зная о невыполненных обязательствах, документы все равно подписали и перечислили фонду 37,2 млн рублей, выделенные из городского бюджета. Эти деньги фигуранты перевели на другие счета, а потом обналичили.

Полина Пучкова