Автовокзалу сохранят лицо

Северо-Кавказский окружной суд рассмотрит спор между прокуратурой Краснодарского края и АО «Кубаньпассажиравтосервис» из-за требований надзорного органа о ликвидации строений, расположенных на Привокзальной площади. Ранее арбитражный и апелляционный суды удовлетворили иск надзорного органа, посчитав, что ответчик нарушил сразу несколько правовых режимов. Юристы считают, что в кассации шансы у ответчика фактически нулевые.

Первый заместитель прокурора Краснодарского края предъявил иск к АО «Кубаньпассажиравтосервис». Ведомство требует от компании освободить часть земельного участка площадью 384,2 кв. м, расположенного по адресу пл. Привокзальная, 5. Согласно иску, организация должна провести демонтаж всех расположенных на этой территории объектов. В перечень построек, подлежащих сносу, вошли пристройка (литер Н1) к диспетчерской (литер Н) площадью 35,1 кв. м, навес (литер Г8) площадью 1077,4 кв. м, а также два навеса площадью 23,2 и 84,3 кв. м. Кроме того, прокуратура настаивает на ликвидации нестационарных торговых объектов: киоска (лит. Г12) площадью 18,8 кв. м, торговых рядов площадью 59,5 кв. м, подсобки площадью 8,5 кв. м и комнаты отдыха водителей площадью 13,6 кв. м.

Из материалов дела следует, что в 2015 году департамент заключил с АО «Кубаньпассажиравтосервис» договор аренды территории площадью 6372 квадратных метра для реконструкции и последующей эксплуатации вокзала. Срок соглашения составлял 49 лет. В 2019 году суд признал этот договор недействительным в части двух участков общей площадью 440 квадратных метров. Спорную территорию выделили в отдельный земельный участок. В 2022 году право собственности на него зарегистрировали за Краснодарским краем.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Кубаньпассажиравтосервис» зарегистрировано в 1992 году. Отрасль — деятельность автовокзалов и автостанций. Генеральный директор — Андрей Непокупной. В 2025 году чистая прибыль компании составила 63,5 млн руб.

Проверка, проведенная прокуратурой совместно со специалистами ГКУ КК «Кубаньземконтроль» в 2025 году, показала, что компания без правовых оснований использует землю общего пользования для коммерческой деятельности. Также проверка показала, что эти объекты являются некапитальными, поскольку у них отсутствует прочная связь с землей. Возвели их без разрешения на строительство (реконструкцию). Работы по реконструкции указанных объектов необходимо было согласовывать с региональным органом по охране культурного наследия. Такое согласование не производилось. Установка этих объектов противоречит разрешенному использованию земельного участка, документам градостроительного планирования и зонирования муниципального образования, установленным в отношении данного участка охранным зонам объектов культурного наследия.

В сентябре 2023 года Росреестр привлекал генерального директора «Кубаньпассажиравтосервис» к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка, тогда гендиректору было вынесено предупреждение.

В итоге суд удовлетворил требования надзорного органа. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение АС.

Адвокат АБ «Акцепт» Андрей Котляров отмечает, что на решение суда повлиял целый комплекс факторов. «Дело в том, что ответчик нарушил сразу несколько правовых режимов, так как изначально земельный участок он получал под конкретную цель — разработку проекта реконструкции и дальнейшую эксплуатацию автовокзала. Эта формулировка юридически обязывала "Кубаньпассажиравтосервис" использовать участок только так и никак иначе, и в этом договоре аренды прямо предписывалось, что любые строительные и иные работы должны сначала сопровождаться градостроительным анализом, разработкой проекта реконструкции и согласованием с соответствующими органами власти, но этого сделано не было»,— поясняет юрист.

Более того, по его словам, этот земельный участок с 2016 года находился в защитных зонах объекта культнаследия регионального значения, режим охранных зон предполагает особые условия и накладывает множество ограничений, ответчик также проигнорировал и этот факт.

«Фактически облик историко-архитектурного ансамбля автовокзала 50-х годов оказался скрыт за хаотичными строениями, что в данной ситуации недопустимо. Именно поэтому такие строения типа комнаты отдыха водителя там не могут быть расположены, во всяком случае в таком виде»,— говорит господин Котляров.

Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Георгий Мазарович указывает на еще одно обстоятельство: то, что объекты являются некапитальными, еще не означает, что они могут быть размещены на публичном земельном участке произвольно.

«Как установил суд, объекты были пристроены к зданию автовокзала в отсутствие требуемых разрешений и согласований. Сооружения с комнатами отдыха водителей должны быть согласованы с органом охраны объектов культурного наследия и предусмотрены проектом размещения на земельном участке, а торговые объекты — еще и соответствовать виду разрешенного использования участка, который для целей торговли не предоставлялся»,— говорит юрист.

Оба юриста склонны полагать, что кассация оставит решения судов в силе.

Господин Мазарович говорит, что на ряд спорных вопросов ответы могли бы дать результаты судебной строительно-технической экспертизы. Однако ответчик заявил о ее проведении лишь на стадии апелляции, что является недопустимым при отсутствии обоснованных доказательств невозможности заявить такое ходатайство в суде первой инстанции.

Таких доказательств ответчик не предоставил. «В итоге кассационная жалоба ответчика вряд ли будет удовлетворена: при строительстве объектов им действительно были допущены существенные нарушения».

Елена Турбина